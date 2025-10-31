Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης: Άνοδος για Nasdaq και S&P 500 με «σύμμαχο» την Amazon

Στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, οι δείκτες Nasdaq και S&P 500 έκλεισαν με άνοδο την Παρασκευή (31.10.2025), καθώς τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα της Amazon έδωσαν ώθηση στη Wall Street, οδηγώντας την εβδομάδα σε θετικό πρόσημο.

Πιο συγκεκριμένα, ο τεχνολογικός Nasdaq κατέγραψε άνοδο 0,61%, κλείνοντας στις 23.724,96 μονάδες, ενώ ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,26%, φθάνοντας στις 6.840,24 μονάδες. Ο Dow Jones κινήθηκε επίσης ανοδικά, κερδίζοντας 40,57 μονάδες ή 0,09%, στις 47.562,69 μονάδες.

Η μετοχή της Amazon εκτινάχθηκε κατά 9,6%, μετά την ανακοίνωση ότι τα έσοδα της μονάδας AWS αυξήθηκαν κατά 20% το τρίτο τρίμηνο, ξεπερνώντας τις προσδοκίες των αναλυτών. Ο διευθύνων σύμβουλος Andy Jassy δήλωσε ότι η υπηρεσία cloud «αναπτύσσεται με ρυθμό που δεν έχουμε δει από το 2022», επισημαίνοντας ότι η ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη και υποδομές παραμένει «ιδιαίτερα ισχυρή».

«Η αυξανόμενη υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης καθιστά τις επενδύσεις σε υπολογιστική ισχύ και λειτουργικότητα του Gemini στρατηγικής σημασίας. Ήδη έχουν δεσμευτεί πάνω από 600 δισ. δολάρια για δαπάνες CAPEX το επόμενο έτος», ανέφερε ο Brian Mulberry, διαχειριστής χαρτοφυλακίου της Zacks Investment Management, μιλώντας στο CNBC.

Παράλληλα, οι επενδυτές στράφηκαν και σε άλλες μετοχές του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης, με την Palantir να ενισχύεται κατά 3% και την Oracle να σημειώνει άνοδο 2,2%.