Χρηματιστήριο ΗΠΑ: Ιστορικά υψηλά για S&P 500, Nasdaq και Dow Jones
Η αποκλιμάκωση ΗΠΑ-Κίνας και η άνοδος των τεχνολογικών εταιρειών οδήγησαν τους δείκτες σε νέα ρεκόρ
Το χρηματιστήριο των ΗΠΑ έκλεισε σήμερα (27.10.2025) σε νέα ρεκόρ, καθώς η αποκλιμάκωση των εντάσεων ΗΠΑ-Κίνας έφερε αισιοδοξία για εμπορική συμφωνία μεταξύ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ.
Ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 1,23% στα 6.875,16, κλείνοντας για πρώτη φορά πάνω από τα 6.800. Ο Nasdaq σημείωσε άνοδο 1,86% στα 23.637,46, με στήριξη από την Nvidia και άλλες εταιρείες μικροεπεξεργαστών, ενώ ο Dow Jones ανέβηκε 337,47 μονάδες ή 0,71%, στα 47.544,59. Ο δείκτης Russell 2000 επίσης κατέγραψε ιστορικά υψηλά.
Οι εταιρείες τεχνολογίας ξεχώρισαν: η Tesla ανέβηκε 4,3%, η Qualcomm 11% φτάνοντας νέο ιστορικό υψηλό χάρη σε νέα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, ενώ η Nvidia και η Broadcom κέρδισαν άνω του 2%.
Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ χαρακτήρισε τις προετοιμασίες για τη σύνοδο Τραμπ–Σι «πολύ επιτυχημένες», εκφράζοντας αισιοδοξία για τις επερχόμενες συζητήσεις.
