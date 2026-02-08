Υπόθεση κατασκοπείας: Στο επίκεντρο οι λογαριασμοί και οικονομικές συναλλαγές – Η γυναίκα-σκιά και οι επαφές με τους κινέζικους συνδέσμους

Νέα δεδομένα έρχονται στην επιφάνεια για την απίστευτη υπόθεση κατασκοπείας για την οποία κατηγορείται 54χρονος Σμήναρχος που διέδιδε πληροφορίες στην Κίνα.

Ειδικότερα, οι αρχές ακολουθούν τα μονοπάτια του χρήματος που φαίνονται στις συναλλαγές του 54χρονου με δύο πρόσωπα “κλειδιά”. Παράλληλα επικεντρώνουν την προσοχή τους και στα άτομα από την κινεζική πλευρά με τα οποία ήταν σε επαφή ο αξιωματικός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φαίνεται ότι μία γυναίκα αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ του ανώτατου στρατιωτικού

Κατά το διάστημα των επαφών του με την Κίνα, ο σμήναρχος φέρεται να εισέπραξε 30.000 ευρώ. Η πληρωμή γινόταν ⁠με κρυπτονομίσματα και από τράπεζα, ενώ προχωρούσε και σε αναλήψεις μικρών ποσών.

Οι πληρωμές, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, γίνονταν μέσω κρυπτογραφημένης εφαρμογής που ήταν εγκατεστημένη στο κινητό. Τα εμβάσματα κυμαίνονταν από 5.000 ευρώ έως 15.000 ευρώ τον μήνα ή το τρίμηνο, ανάλογα με τη σημαντικότητα των πληροφοριών.

Η πρώτη επαφή με την κινεζική πλευρά έγινε πριν από 1,5 χρόνο, το 2024, μέσω των κοινωνικών δικτύων. Το λεπτομερές προφίλ του σμηνάρχου φαίνεται ότι τράβηξε την προσοχή της κινεζικής πλευράς, η οποία εμφανίστηκε ως στελέχη εταιρείας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Το 2024 ο σμήναρχος ταξίδεψε στην Κίνα για εκμάθηση κινεζικών, όπως δήλωνε. Σε αυτό το ταξίδι φαίνεται ότι έγινε η πρώτη επαφή με τον σύνδεσμό του, ο οποίος σε μία από τις συναντήσεις είχε μαζί του και μια γυναίκα την οποία σύστησε στον αξιωματικό.4

Υπόθεση κατασκοπείας: Η γυναίκα σκιά που κινούσε τα νήματα

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ΕΡΤ, ο άνθρωπος-σκιά φέρεται να είναι γυναίκα που φέρεται να έχει επιτελικό ρόλο στην υπόθεση είναι μία γυναίκα χωρίς στρατιωτικό υπόβαθρο αλλά με πολύ υψηλό ρόλο στην πυραμίδα των κατασκόπων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η γυναίκα αυτή ήταν παρούσα και στη συνάντηση που είχε γίνει το 2025 στην Αθήνα, όπου ο σμήναρχος είχε βρεθεί τετ α τετ με τον Κινέζο κατάσκοπο.

Μάλιστα, οι αρχές εκτιμούν ότι το δίκτυο των κατασκόπων συγκροτεί μια μορφή πυραμίδας, στην κορυφή της οποίας δεν βρίσκεται ο αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ταξίδι στην Κίνα

Κοντά στη δύση της καριέρας του ο 54χρονος σμήναρχος αποφάσισε να δοκιμάσει μια νέα πρόκληση. Να κατασκοπεύει την πατρίδα του για χάρη της Κίνας.

Σε κανέναν δεν κίνησε τις υποψίες το περίεργο ταξίδι του καριερίστα αξιωματικού στην Κίνα, με το πρόσχημα ότι σκόπευε να μάθει τη γλώσσα. Ο σμήναρχος ωστόσο είχε πάρει ήδη τα πρώτα μαθήματα κατασκοπείας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φρόντιζε μάλιστα να καλύπτει τα ίχνη του με αναρτήσεις και άρθρα του σε ιστοσελίδα για την ασφάλεια στο διαδίκτυο με τον τίτλο “Ο 5λεπτος οδηγός σας για τις απειλές από εσωτερικούς παράγοντες”.

Είχε παρουσία ακόμη και σε πλατφόρμα αναζήτησης εργοδοτών όπου έγραφε χαρακτηριστικά πως αναζητά νέες προκλήσεις για την κυβερνοασφάλεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο σμήναρχος θα απολογηθεί την Τρίτη.