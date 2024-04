Η «ΟΣΚΑΡΙΚΗ» εκδήλωση θα διοργανωθεί στις 24 Απριλίου για 1η χρονιά από την Fashion full Advertising σε συνεργασία με την Eyesweb.gr με στόχο να αναδείξει και να τιμήσει τους Influencers που δημιουργούν, περιεχόμενο, video, φωτό, με μακροπρόθεσμη αξία για όλους και συμβάλλουν στη δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου, επενδύοντας στην εξωστρέφεια, την καινοτομία, και το ανθρώπινο κεφάλαιο.

Τα Social media που αντιπροσωπεύουν το ένα τρίτο των διαφημιστικών εσόδων στην αγορά, γνώρισαν διψήφια ανάπτυξη, χάρη σε νέες επιχειρήσεις και πρόσθετες δραστηριότητες.

Αν και ακριβής ορισμός δεν υπάρχει, σε γενικές γραμμές ως influencer νοείται αυτός που μπορεί να επηρεάσει τους followers του ( αυτούς που τον ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ) σε βαθμό που να κάνει μία πραγματική διαφορά: είτε πρόκειται για κοινωνική είτε για καταναλωτική συμπεριφορά.

Στην περίοδο που ζούμε όλο και περισσότεροι καταναλωτές «επηρεάζονται» από τους Influencers, αναγνωρίσιμούς η μη , φίλους η γνωστούς , διάσημους η «άγνωστους»….και έτσι αγοράζουν, καταναλώνουν, ακολουθούν…..τάσεις….μόδες….και τρόπο ζωής.

Μια φιλόδοξη up dated εκδήλωση αφιερωμένη στους Έλληνες Influencers , ΝΑΝΟ – MICRO – MIDDLE -MEGA INFLUENCERS, και στις επιμέρους κατηγορίες Fashion -Beauty- Life Style- Travel – Parents- Hair – Athletes – Honorary, and More..!!! που επελέγησαν από την Οργανωτική & Κριτική Επιτροπή, υπό την προεδρία του κου. Γιώργου Κουτούλια, Εμπνευστή και Διοργανωτή των GREEK INFLUENCERS AWARDS, και των Συν-διοργανωτών Δημήτρη Στρέπκου Art & FASHION Director, κας. Φρύνης Λάτου Director του περιοδικού ESTETICA, και της Τζένης Οικονόμου Pr & FASHION Consulting, (και οι 4 διαθέτουν πάνω από 20 χρόνια πείρας ο καθένας στον τομέα του, αποτελώντας εγγύηση για τα αποτελέσματα και την διοργάνωση )

Οι κατηγορίες:

GOLD INFLUENCER

FASHION INFLUENCERS AWARDS

FASHION STYLIST INFLUENCER

FASHION TV INFLUENCER

FASHION TREND INFLUENCER

BEAUTY INFLUENCERS AWARDS

CREATIVE MAKE UP INFLUENCER

BEAUTY BRAND INFLUENCER

PERMANENT MAKE UP INFLUENCER

LIFE STYLE INFLUENCERS AWARDS

ATHLET INFLUENCER

LUXURY TRAVEL Life Style INFLUENCER

DERMA Specialist INFLUENCER

TOTAL MAKE OVER INFLUENCER

WELLNESS INFLUENCER

HAIR STYLE INFLUENCER

HAIR SPECIALIST INFLUENCER

HAIR TRENDER INFLUENCER

HAIR IMAGE MAKING INFLUENCER

MODEL INFLUENCER

TV PRESENTER INFLUENCER

FITNESS INFLUENCERS

PARENT INFLUENCER

SINGER INFLUENCER

JOURNALIST INFLUENCER

REPORTER INFLUENCER

PR INFLUENCER

HONORARY AWARDS

Εντυπωσιακά Fashion shows – Luxury Lingerie show- meta-fashion Jewellery show, Υψηλή Ραπτική, με την επιμέλεια του Art Director Δημήτρη Στρέπκου, θα “παίξουν” στην διάρκεια των Βραβεύσεων.

