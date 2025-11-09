Βορίζια: Στις φυλακές Αλικαρνασσού στρέφονται οι Αρχές για να εντοπίσουν τον εντολέα της βόμβας – Κλίμα φόβου στο χωριό

Πέπλο μυστηρίου καλύπτει το αιματοκύλισμα που βύθισε στο πένθος το περασμένο Σάββατο (01.11) τα Βορίζια με τις αρχές να αναζητούν απαντήσεις στις φυλακές Αλικαρνασσού αναφορικά με το άτομο που έδωσε την εντολή για την τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

Υπενθυμίζεται ότι χθες (08.11) κάτω από άκρα μυστικότητα μετέβησαν στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη που παραμένουν κρατούμενοι για υπόθεση ζωοκλοπών, καθώς και άλλοι δύο τρόφιμοι των φυλακών που κλήθηκαν να καταθέσουν, ωστόσο όλοι αρνήθηκαν οποιαδήποτε εμπλοκή με την υπόθεση.

Οι Αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν το άτομο που έδωσε την εντολή για τη βόμβα και αποτέλεσε το έναυσμα για το μακελειό, αλλά και ποιος είναι εκείνος που την κατασκεύασε και την τοποθέτησε.

Ο 39χρονος επισκέφθηκε τις φυλακές μία ημέρα πριν το φονικό

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, το θύμα του μακελειού, ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης, επισκέφθηκε τις φυλακές μία ημέρα πριν χάσει τη ζωή του. Στα κελιά των κρατουμένων οι Αρχές εντόπισαν ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι που ήταν στην κατοχή των συγγενών του 39χρονου.

Παράλληλα, χθες βράδυ για λόγους ασφαλείας μεταφέρθηκαν σε φυλακές εκτός της Κρήτης τα δύο άτομα που νοσηλεύονταν, ενώ, αύριο (10.11) θα κληθούν να καταθέσουν τα τρία αδέρφια που είχαν συλληφθεί για την υπόθεση και είχαν ζητήσει προθεσμία για να ετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Τρόμος στο χωριό

Την ίδια ώρα το κλίμα του φόβου παραμένει διάχυτο σε ολόκληρο το χωριό. Τα στόματα παραμένουν κλειστά, ενώ, αύριο θα λειτουργήσουν ξανά και τα σχολεία. Οι αστυνομικοί παραμένουν ακροβολισμένοι σε όλα τα σημεία του χωριού κάνοντας εντατικούς ελέγχους.