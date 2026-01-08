Βόνιτσα: Μυστήριο με την εξαφάνιση μητέρας τριών ανήλικων παιδιών

Μυστήριο επικρατεί στην Βόνιτσα με την εξαφάνιση μιας μητέρας τριών ανήλικων παιδιών.

Συγκεκριμένα, η γυναίκα εξαφανίστηκε στις 8 Δεκεμβρίου, ενώ η ίδια γυναίκα πριν από 5 χρόνια είχε καταγγείλει τον σύζυγό της για ενδοοικογενειακή βία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η αστυνομία έχει την ημέρα που έχει δηλώσει με την ταυτότητά της, που έχει βγει από τη χώρα. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξαναγύρισε. Ότι είχαν τσακωθεί από παλιά, είχαν τσακωθεί. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι επικρατούσε», ανέφερε συγγενικό πρόσωπο στην εκπομπή Live News του MEGA και συμπλήρωσε:

«Σιγά το σκηνικό που έγινε. Της έδωσε μία σφαλιάρα και από εκεί πήγε στην αστυνομία. Δεν ξέρω και από που ξεκίνησε αυτό. Δεν νοσηλεύτηκε, δεν έγινε κάτι να πεις ότι τη χτύπησε δυνατά. Έγινε δικαστήριο.

Αυτή έμεινε με τα παιδιά, αυτός είχε πάει στους γονείς του. Πιθανότατα, εγώ πιστεύω για να τον εκδικηθεί. Έφυγε και του άφησε τα παιδιά.

Αν ήταν δεν θα έφευγε ή εάν έφευγε θα έπαιρνε ένα παιδί και θα πήγαινε σε κάποιο άλλο διαμέρισμα. Για να τον εκδικηθεί, δεν το βλέπετε ότι είναι φως φανάρι; Εξαφανίστηκε».