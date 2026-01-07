Βόλος: Νεαρός άνδρας κυκλοφορούσε γυμνός στο κέντρο της πόλης

Συναγερμός στις Αρχές σήμανε την Τετάρτη 7/1 στον Βόλο, όντας ένας άνδρας κυκλοφορούσε δίχως ρούχα στο κέντρο της πόλης.

Άμεσα σύμφωνα με το TheNewspaper ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, η οποία κατέφθασε στο σημείο και μετά από σύντομη παρέμβαση διαπίστωσε ότι ο νεαρός είχε διαφύγει από την Ψυχιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Βόλου.

Μετά την παρέμβαση των αστυνομικών, ο άνδρας επαναπροωθήθηκε στην κλινική όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται υπό παρακολούθηση.