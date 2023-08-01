Βίντεο ντοκουμέντο από το περιστατικό στον Κολωνό – Η στιγμή των πυροβολισμών (vid)

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο ληστής στον Κολωνό δέχεται τους πυροβολισμούς και πέφτει στο έδαφος ήρθε στο φως.

Συγκεκριμένα ο δράστης λήστεψε υποκατάστημα τράπεζας επί της οδού Αχιλλέως, με την αστυνομία να φτάνει άμεσα στο σημείο.

Στην προσπάθεια σύλληψής του, ο 38χρονος αντιστάθηκε και επιτέθηκε με μαχαίρι κατά αστυνομικού, με αποτέλεσμα ο δεύτερος να κάνει χρήση του υπηρεσιακού του όπλου, πυροβολώντας δύο φορές.

Το MEGA εξασφάλισε βίντεο ντοκουμέντο ελάχιστα λεπτά μετά την καταδίωξη, στο οποίο διακρίνεται ο δράστης αιμόφυρτος στο έδαφος μετά τους πυροβολισμούς που δέχτηκε.

Κολωνός – Το χρονικό

Ένας άνδρας τραυματίστηκε από σφαίρα αστυνομικού κατά τη διάρκεια καταδίωξης και επεισοδίου που σημειώθηκε μετά από ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στον Κολωνό.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά από την αστυνομία, στις 11:14 υπήρξε ενημέρωση της Άμεσης Δράσης από το κουμπί συναγερμού που πάτησε υπάλληλος υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας στην οδό Αχιλλέως 19.

Όπως διαπιστώθηκε, ένας άνδρας άρπαξε άγνωστο χρηματικό ποσό από τα ταμεία αλλά κατά τη διαφυγή του ένας υπάλληλος πάτησε το κουμπί συναγερμού, στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ομάδας Δίας και περιπολικά της Άμεσης Δράσης και οι αστυνομικοί εντόπισαν τον δράστη στη διασταύρωση των οδών Λένορμαν και Παλαμιδίου.

Εκεί, σύμφωνα με την Αστυνομία, ο άνδρας απείλησε τους αστυνομικούς με μαχαίρι, γι αυτό ένας από αυτούς, τον πυροβόλησε με το υπηρεσιακό του όπλο με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει. Ο τραυματίας διακομίστηκε στον Ευαγγελισμό. Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από την Υποδιεύθυνση Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Ασφάλειας Αττικής.

«Ήταν αμυνόμενος ο αστυνομικός» – Η ΕΛΑΣ εξηγεί για το συμβάν

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αστυνομικός πυροβόλησε δράστη ληστείας στον Κολωνό αναφέρει το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, σε ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγο, στην οποία επισημαίνει ότι ο αστυνομικός, μαζί με ακόμα έναν συνάδελφό του, δέχθηκαν επίθεση και βρίσκονταν σε άμυνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Πρωινές ώρες σήμερα, σε κατάστημα Τράπεζας στην περιοχή της Ομονοίας, ενεργοποιήθηκε από υπάλληλο της Τράπεζας το κουμπί πανικού για εν εξελίξει ληστεία.

Αστυνομικός, ευρισκόμενος εκτός υπηρεσίας, έξωθεν του καταστήματος την ώρα της ληστείας και από κοινού με τον διευθυντή ασφαλείας της τράπεζας, ακολούθησαν πεζοί τον δράστη, ο οποίος εξήλθε του καταστήματος έχοντας αφαιρέσει χρηματικό ποσό, ενημερώνοντας παράλληλα το κέντρο της Άμεσης Δράσης.

Άμεσα κατέφθασαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., καθώς και περιπολικό της Άμεσης Δράσης. Ο δράστης, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε χρηματικό ποσό, αποπειράθηκε με αιχμηρό αντικείμενο να τραυματίσει δύο αστυνομικούς, ένας εκ των οποίων έκανε, αμυνόμενος, χρήση του υπηρεσιακού του οπλισμού, τραυματίζοντας τον δράστη.

Από το σημείο διερχόταν ιδιωτικό ασθενοφόρο, το οποίο ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς για να παραλάβει τον δράστη, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Γ.Ν.Α. Ευαγγελισμός.

Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας».

