Βέροια: Πολίτες ζητούν την απομάκρυνση των drone πυρασφάλειας από το Σέλι

Κάτοικοι της περιοχής στο Σέλι Βέροιας ζητούν την απομάκρυνση των drone πυρασφάλειας για λόγους παραβίασης της ιδιωτικότητας τους.

Στην αναφορά τους 39 πολίτες από την Βέροια επισημαίνουν ότι η παρουσία του drone συνιστά παραβίαση της ιδιοκτησίας τους και των προσωπικών τους δεδομένων, ενώ προκαλεί ηχορύπανση σε ώρες κοινής ησυχίας και πλήττει την ιδιωτικότητα.

Σύμφωνα με το veriotis.gr θέτουν ζήτημα νομιμότητας σχετικά με την απόφαση εγκατάστασής του. Το θέμα έχει ενταχθεί στην ημερήσια διάταξη του δημοτικού συμβουλίου Βέροιας και αναμένεται να συζητηθεί την Τετάρτη 20 Αυγούστου.