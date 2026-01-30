Βαρθολομαίος για τα θύματα σε Ρουμανία και Τρίκαλα: “Ο Θεός να χαρίσει παραμυθία, υπομονή, παρηγοριά, στους συγγενείς και φίλους τους”

«Είθε ο Θεός, ταις πρεσβείες των Τριών Ιεραρχών, να χαρίσει παραμυθία, υπομονή, παρηγοριά, εις τους οικείους τους συγγενείς και στους φίλους όλων των απολεσθέντων αδελφών μας», ανέφερε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, μετά την χοροστασία του στη Θεία Λειτουργία, στον Ιερό Ναό των Τριών Ιεραρχών στη Θεσσαλονίκη, αναφερόμενος στη μνήμη των οπαδών του ΠΑΟΚ, που σκοτώθηκαν σε τροχαίο στη Ρουμανία, καθώς και των εργατριών, που έχασαν τη ζωή τους στο πολύνεκρο δυστύχημα στην μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα».

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, τελώντας τρισάγιο, μνημόνευσε ένα προς ένα τα ονόματα των εκλιπόντων -των πέντε γυναικών από τα Τρίκαλα, των επτά νεαρών οπαδών, αλλά και του 54χρονου φιλάθλου, ο οποίος υπέκυψε στο άκουσμα της δυσάρεστης είδησης του θανατηφόρου τροχαίου στη Ρουμανία, και προσέθεσε:

«Συμμερίζομαι, εγώ προσωπικώς και η Μητέρα Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως, το βαρύ πένθος του ελληνικού λαού – του ευσεβούς και προσφιλούς στη Μητέρα Εκκλησία ελληνικού λαού, το διπλό πένθος αυτών των τελευταίων ημερών, για την απώλεια γυναικών, εργαζομένων για το καθημερινό ψωμί της οικογένειας των και για την απώλεια νέων ανθρώπων φιλάθλων, οι οποίοι πήγαιναν στη Γαλλία να χαρούν, όπως ήλπιζαν, τη νίκη της ομάδας τους. Ας είναι αιωνία και αναπαυμένη η μνήμη τους, η ψυχή τους και είθε ο Θεός, ταις πρεσβείες των Τριών Ιεραρχών, να χαρίσει παραμυθία, υπομονή, παρηγοριά, εις τους οικείους τους συγγενείς και τους φίλους όλων των απολεσθέντων αδελφών μας».

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης μνημόνευσε, επίσης, ονόματα αποβιωσάντων εκπαιδευτικών του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, το οποίο τιμά κάθε χρόνο τη μνήμη των Τριών Ιεραρχών τη σημερινή εορτή. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρθηκε στη σημερινή γιορτή και στη μνήμη των Τριών Ιεραρχών, αλλά και στο μήνυμα που στέλνει στον σημερινό κόσμο, ο βίος και η προσφορά τους στην Εκκλησία και στα Γράμματα. Όπως υπογράμμισε, η διδασκαλία τους ήταν «απόρροια του αρμονικού συνδυασμού, εις μία ιδανική ενότητα, της αρχαίας ελληνικής σοφίας με την χριστιανική πίστη».

«Οι τρεις μεγάλοι οικουμενικοί διδάσκαλοι δεν δίστασαν να τονίσουν την υπεροχή της δευτέρας, δηλαδή της χριστιανικής πίστεως, χαρακτηρίσαντες στην ελληνική σοφίαν και τέχνη ως προπαιδεία, ως ένα σύνολον ηθικών και αισθητικών αξιών, που εισάγουν εις την υπεραξίαν που λέγεται Χριστιανισμός, διότι τιμούμε σήμερα συγχρόνως και την εορτή των Γραμμάτων, των ελληνικών και των χριστιανικών Γραμμάτων», υπογράμμισε.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης ανέφερε ακόμη ότι «ο ατομοκεντρικός ουμανισμός απέτυχε παταγωδώς», όπως και «αθεϊστικά συστήματα», γιατί δεν αντιμετώπισαν τον άνθρωπο ως ένθεο ον.

«Διά τους τρεις ιεράρχας, ο άνθρωπος δεν είναι δυνατόν να κατανοηθεί ασχέτως προς τη Θεία προέλευση και τον αιώνιο προορισμό. Μόνον εις τον Θεό ευρίσκεται το νόημα, αλλά και η λύτρωση του ανθρώπου. Η πλήρης ανάπτυξη της προσωπικότητος ευρίσκεται μόνον εις τη θέωση», συμπλήρωσε.

Θέλησε δε, να απαντήσει και σε επιπόλαιες, όπως είπε, κριτικές, σύμφωνα με τις οποίες, κατά το παρελθόν «η Εκκλησία, μαζί με τον αυταρχισμό του κράτους, ήταν η πρώτιστη των αιτιών, ένεκα των οποίων ουδεμία πρόοδος εν ταις επιστήμαις εγένετο», παραβλέποντας τις συγκυρίες, τους καιρούς. «Αντιθέτως προς τας συκοφαντίας», προσέθεσε, «η Εκκλησία συνεπορεύθη μετά της παιδείας, διότι εύρισκε εις αυτήν πολύτιμον βοηθό εις την εκπλήρωση της σωτηριώδους αποστολής της».

Ο κ. Βαρθολομαίος εξήρε το έργο των εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα στη σημερινή δύσκολη, διαρκώς μεταβαλλόμενη πραγματικότητα και προέτρεψε τους μαθητές να ακολουθούν τις διδαχές των δασκάλων τους, του οικείου ποιμενάρχη τους και να αντλούν έμπνευση και νόημα από τη διδασκαλία των Τριών Ιεραρχών στη ζωή τους.

Τον Οικουμενικό Πατριάρχη προσφώνησε και χαιρέτησε, ως εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος, αναφερόμενος στο μήνυμα της γιορτής, αλλά και στο δύσκολο και πολλές φορές «σταυρικό έργο» του προκαθημένου της Ορθόδοξης Εκκλησίας, προκάτοχοι του οποίου υπήρξαν δύο από τους Τρεις Ιεράρχες.

Την Πατριαρχική Θεία Λειτουργία και το Τρισάγιο στον Ιερό Ναό των Τριών Ιεραρχών παρακολούθησαν ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης) Κώστας Γκιουλέκας, ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, ο βουλευτής Δημήτρης Κούβελας, ο πρώην υπουργός Σωτήρης Κούβελας, ο μητροπολίτης Καλαμαριάς και Νέας Κρήνης Ιουστίνος, ο ηγούμενος της Μονής Βατοπαιδίου Εφραίμ, ιεράρχες του Οικουμενικού Θρόνου, κληρικοί, ακαδημαϊκοί και φοιτητές του ΑΠΘ κ.ά.