ΠΑΟΚ: Εξιτήριο για τον 28χρονο τραυματία του τραγικού τροχαίου – Ξεκινούν τα τεστ για την νευρολογική κατάσταση του πολυτραυματία

Στο νοσοκομείο παραμένουν οι τρεις οπαδοί του ΠΑΟΚ που τραυματίστηκαν στο τροχαίο δυστύχημα της Τρίτης στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας, το οποίο στοίχισε τη ζωή σε επτά συνοπαδούς τους.

Στην πιο κρίσιμη κατάσταση από τους τρεις είναι ο πολυτραυματίας που νοσηλεύεται ακόμα στην Ρουμανία, με τους άλλους δύο να έχουν επιστρέψει στην Ελλάδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο νεαρός οπαδός του ΠΑΟΚ παραμένει στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα αφού λίγες ώρες πριν ξεκινήσουν οι διαδικασίες αεροδιακομιδής προς την Ελλάδα, εμφάνισε οίδημα στον αυχένα και μπήκε εσπευσμένα για χειρουργείο.

Αιμοδυναμικά παραμένει σταθερός ενώ μέσα στην ημέρα, οι γιατροί θα μειώσουν σταδιακά την καταστολή για να ξεκινήσουν τα τεστ ώστε να αποδειχθεί η νευρολογική κατάστασή του.

Ο 20χρονος που διακομίστηκε με το ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος του ελληνικού υπουργείου Υγείας, στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» στη Θεσσαλονίκη, φέρει αιμάτωμα στο κεφάλι λόγω κακώσεων στον εγκέφαλο. Η κατάσταση της υγείας του δεν απαιτεί εισαγωγή σε ΜΕΘ και έτσι νοσηλεύεται με στενή ιατρική παρακολούθηση στη Νευροχειρουργική Κλινική.

Σύμφωνα με τον Κώστα Φουρτούνη, χειρουργό της Α’ Χειρουργικής Κλινικής του «Παπαγεωργίου», ο 20χρονος είναι σε καλή φυσική κατάσταση και δεν απαιτείται χειρουργείο.

Ο τρίτος τραυματίας, ηλικίας 28 χρόνων, που επίσης νοσηλεύεται στο «Παπαγεωργίου» είναι στην καλύτερη κατάσταση και αναμένεται να λάβει σύντομα εξιτήριο.

Συγγενείς, φίλοι και οπαδοί του ΠΑΟΚ, υποδέχθηκαν τους 2 τραυματίες στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, κρατώντας στα χέρια λευκά λουλούδια και κασκόλ του ΠΑΟΚ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, διαβεβαίωσε πως όταν η κατάσταση υγείας του πολυτραυματία, το επιτρέψει, τότε θα επιστρατευτεί και πάλι ελληνικό αεροσκάφος για να επιστρέψει στην Ελλάδα.