Τρομακτικό τροχαίο μετά από ανατροπή οχήματος στην Εγνατία Οδό

Εκτροπή και ανατροπή αυτοκινήτου σημειώθηκε πριν λίγη ώρα στην Εγνατία οδό, στο ύψος του Αγίου Σίλα, με κατεύθυνση προς Ξάνθη.

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν όπως αναφέρει το Proini.news δύο επιβάτες, οι οποίοι στην κυριολεξία είχανε άγιο. Απολογισμός του περιστατικού, μόνο υλικές ζημιές.

Στο συγκεκριμένο σημείο η κυκλοφορία γίνεται από το ένα ρεύμα μέχρι να απομακρυνθεί το όχημα.

