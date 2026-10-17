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ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον ΒΟΑΚ στα Χανιά: Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες σε σφοδρό τροχαίο στον Πλατανιά

Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του και τρία άτομα τραυματίστηκαν από τη σύγκρουση ΙΧ με βαν στον ΒΟΑΚ, στο ύψος του Πλατανιά. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία.

Τραγωδία στον ΒΟΑΚ στα Χανιά: Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες σε σφοδρό τροχαίο στον Πλατανιά
DEBATER NEWSROOM
UPD: 16:30

Τραγική κατάληξη είχε το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (17/10) στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), στο ύψος του Πλατανιά στα Χανιά, καθώς ένας άνδρας έχασε τη ζωή του και ακόμη τρία άτομα τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, το δυστύχημα σημειώθηκε όταν ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με όχημα τύπου βαν.

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Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες απεγκλώβισαν έναν άνδρα ελληνικής καταγωγής, χωρίς τις αισθήσεις του, καθώς και μία τραυματισμένη γυναίκα. Και οι δύο παραδόθηκαν σε ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ακόμη δύο άτομα, τα οποία παρελήφθησαν από διασώστες για να μεταφερθούν στο Νοσοκομείο Χανίων.

Η κυκλοφορία στον ΒΟΑΚ έχει πλέον αποκατασταθεί, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο.

Οκτώ άτομα επέβαιναν στα δύο αυτοκίνητα

Κατά τις πρώτες πληροφορίες, στα δύο οχήματα επέβαιναν συνολικά οκτώ άτομα.

Στο ένα ΙΧ βρίσκονταν δύο επιβαίνοντες, ενώ στο δεύτερο επέβαιναν έξι άτομα.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα από τον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Χανίων.

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Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ανέσυραν τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του και απεγκλώβισαν την τραυματισμένη γυναίκα. Και οι δύο παραδόθηκαν σε ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Στο ΕΚΑΒ και οι υπόλοιποι έξι επιβαίνοντες

Οι άλλοι έξι επιβαίνοντες είχαν ήδη παραληφθεί από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ πριν από την άφιξη της Πυροσβεστικής.

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Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους.

Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής ολοκληρώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου.

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Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

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