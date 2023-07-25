Ευρωμπάσκετ 2025: Μπορεί η Εθνική του Σπανούλη να κατακτήσει μετάλλιο; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Καλλιθέα – Νεκρός ο άνδρας που έπεσε στις γραμμές του ΗΣΑΠ

Οι πρώτες πληροφορίες

Τραγωδία στην Καλλιθέα – Νεκρός ο άνδρας που έπεσε στις γραμμές του ΗΣΑΠ
DEBATER NEWSROOM
UPD: 17:25

Νεκρός ανασύρθηκε ο άνδρας που έπεσε στις γραμμές του ΗΣΑΠ στην Καλλιθέα νωρίς το απόγευμα της Τρίτης (25/7).

Τη σορό του άνδρα παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Στον σταθμό του ΗΣΑΠ Καλλιθέας επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

