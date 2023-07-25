Τραγωδία στην Καλλιθέα – Νεκρός ο άνδρας που έπεσε στις γραμμές του ΗΣΑΠ
Οι πρώτες πληροφορίες
Νεκρός ανασύρθηκε ο άνδρας που έπεσε στις γραμμές του ΗΣΑΠ στην Καλλιθέα νωρίς το απόγευμα της Τρίτης (25/7).
Τη σορό του άνδρα παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Στον σταθμό του ΗΣΑΠ Καλλιθέας επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα.
