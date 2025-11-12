Το κόλπο που είχε στήσει ο ρασοφόρος youtuber που συνελήφθη για ναρκωτικά – Τα λείψανα του Αγίου Παρθενίου και οι εξορκισμοί

Ως ανώτατος κληρικός εμφανιζόταν ο ρασοφόρος youtuber που είχε αυτοανακηρυχθεί αρχιεπίσκοπος της εκκλησίας του παλαιού ημερολογίου. Ταυτόχρονα, πολλές φορές ο 46χρονος ιερέας ανέφερε ότι στην εκκλησία που έφτιαξε κυρίως με δωρεές των πιστών υπήρχε κομμάτι από τα λείψανα του Αγίου Παρθενίου.

Κάτι τέτοιο βέβαια ελέγχεται καθώς είναι γνωστό σε ποιες εκκλησίες υπάρχουν τα ιερά λείψανα του Αγίου Παρθενίου, προστάτη των καρκινοπαθών. Σύμφωνα με το Ορθόδοξο Συναξάρι, η κάρα του Αγίου Παρθενίου βρίσκεται στη μονή Εσφιγμένου του Αγίου Όρους, ενώ τμήμα της φυλάσσεται και στην Ιερά στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Μακρυμάλλη Ψαχνών Εύβοιας.

Μάλιστα απότμημα, του ιερού λειψάνου του Αγίου Παρθενίου υπάρχει στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Ιπποδρομίου Θεσσαλονίκης και σε άλλα τρία μοναστήρια εκ των οποίων το ένα στην Κύπρο.

Αυτό βέβαια δεν εμπόδισε το πρώην μοντέλο και πανελίστα να κάνει ειδική τελετή για την υποδοχή ιερού λειψάνου του Αγίου Παρθενίου στον ιερό ναό στη Λιοσίων όπου έκρυβε τα ναρκωτικά. Όπως αναφέρεται από τους ειδικούς, δεν αποκλείεται και σε άλλους θρησκευτικούς χώρους είτε του παλιού είτε του νέου ημερολογίου να υπάρχουνάλλα αποτμήματα από τα λείψανά του Αγίου Παρθενίου, ωστόσο όπως λένε οι ειδικοί κάτι τέτοιο θα ήταν πολύ δύσκολο να παρέμεινε κρυφό.

Μάλιστα στα social media που κάνουν λόγο για τα λείψανα αναφέρονται τα εξής: «ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΛΑΜΨΑΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ ΤΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΑΓΕΙΑΣ. Στο Ιερό Προσκύνημα φυλάσσεται απότμημα Ιερού λειψάνου από την δεξιά χείρα του Αγίου καθώς και η θαυματουργή εικόνα».

Τα ιερά οστά θα παραμείνουν στην εκκλησία του ρασοφόρου και δεν θα αναζηθούν από κανέναν ακόμα και μετά τη σύλληψη του.

Το γεγονός έρχεται πλέον να αμφισβητήσει τη γνησιότητα των λειψάνων και να επιβεβαιώσουν αυτούς που αναφέρουν ότι ο youtuber ρασοφόρος έστησε στο όνομα του συγκεκριμένου Αγίου Παρθενίου μια απάτη προκειμένου να γεμίσει τα παγκάρια από τάματα και δωρεές.

Προφυλακίστηκε ο ρασοφόρος

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε χθες (11/11) ο youtuber ρασοφόρος μετά την μαραθώνια απολογία του με την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Από τους συνολικά οκτώ συλληφθέντες για την υπόθεση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών οι τέσσερις κρίθηκαν προφυλακιστέοι και οδηγούνται στη φυλακή. Από τους 8 εκείνος που φέρεται να είχε ενεργό ρόλο στο κύκλωμα ήταν ο ιερέας youtuber.

Μιλώντας στο MEGA και την εκπομπή «Live News» μία γυναίκα που επισκεπτόταν τη λειτουργία του 46χρονου ρασοφόρου ανέφερε πως: «είχαμε πάει στη λειτουργία τη Μεγάλη Εβδομάδα. Πήγαινα όλες τις ημέρες εγώ και στη διάρκεια του χρόνου, όλο τον χρόνο. Πήγαινα 4-5 φορές τον μήνα γιατί έκανε παρακλήσεις κάθε Τετάρτη και κάποιες φορές, έκανε και εξορκισμούς, είχα δει τη Μεγάλη Βδομάδα.

Πήγαινα δηλαδή στη λειτουργία για να κάτσουμε και αυτός είχε μέσα εξορκισμούς. Το έλεγε βέβαια ότι έκανε γιατί ο Άγιος Παρθένιος ήταν για τα μάγια, εκτός από τους καρκινοπαθείς προστάτης», σημείωσε.

«Δύο φορές ή τρεις είχε τύχει που πήγαινα σε λειτουργία και έλεγε μέσα διαβάζει, άμα θέλετε βγείτε έξω και δεν το αντέχετε. Είχα μπει μέσα να δω πώς είναι, τους έβαζε κάτω, έβαζε από πάνω το πετραχήλι και τους διάβαζε μέσα στον κόσμο. Φώναζαν αυτοί, έκαναν σαν να φωνάζουνε, σαν να είναι ο διάολος υποτίθεται μέσα τους και έβγαζαν διάφορες κραυγές και αυτός συνέχισε να διαβάζει», τόνισε στην ίδια εκπομπή.