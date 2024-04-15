Θρίλερ στον Πειραιά με την εξαφάνιση 15χρονης

Αγωνία επικρατεί στο πανελλήνιο μετά την εξαφάνιση 15χρονης κοπέλας στον Πειραιά όπως αναφέρει με επίσημη ανακοίνωση το Χαμόγελο του Παιδιού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Στις 13/04/24, στις 21:00 το βράδυ, εξαφανίστηκε από την περιοχή του Πειραιά, η Μαρίνα Α., 15 ετών. Το Χαμόγελο του Παιδιού προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης κατόπιν εισαγγελικής εντολής καθώς συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.

Η Μαρίνα Α., έχει ύψος 1,60 μ., βάρος 80 κιλά, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια.

Φορούσε μαύρο σορτσάκι, ροζ κοντή μπλούζα, μαύρη ζακέτα και μαύρα αθλητικά παπούτσια, είχε μαζί της μαύρη τσάντα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple

Σε ενδεχόμενη εύρεση της Μαρίνας Α. θα ενημερωθείτε σχετικά με νέο Δελτίο Τύπου ώστε να αφαιρεθούν άμεσα οι αφίσες από όπου έχουν αναρτηθεί.

Εθνικό Κέντρο για τις Εξαφανίσεις και τα Παιδιά Θύματα Εκμετάλλευσης

«Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000» e-mail: [email protected]

