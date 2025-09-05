Θεσσαλονίκη: Υπό κράτηση οι γονείς των μωρών που βρέθηκαν να μπουσουλούν στον δρόμο

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν νωρίτερα σήμερα, Παρασκευή (05/09) οι γονείς των δύο παιδιών που τα είδε οδηγός μόνα τους σε δρόμο στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το voria.gr, ποινική δίωξη για έκθεση ανήλικου σε κίνδυνο άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος τους και παραπέμφθηκαν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπό κράτηση οι γονείς

Αναβολή πήρε η δίκη τους για αύριο, ενώ το ζευγάρι θα παραμείνει στα κρατητήρια διότι το δικαστήριο δεν ήρε την κράτηση τους.

Στον δρόμο της Θεσσαλονίκης τα δύο παιδιά

Όπως αναφέρουν οι μέχρι στιγμής πληροφορίες, τα δύο παιδιά, ηλικίας ενός και δύο ετών, διέφυγαν από την προσοχή των γονιών τους και βγήκαν από το σπίτι στον δρόμο, χωρίς να έχουν αίσθηση του κινδύνου.

Μάλιστα το μικρότερο από τα δύο παιδάκια μπουσουλούσε στον δρόμο, όταν και έγινε αντιληπτό από τον οδηγό.

Οι γονείς, ένας 4χρονος αλβανικής καταγωγής και μία 22χρονη από τη Βουλγαρία, στην προανάκριση τους φέρεται να είπαν ότι ένα μεγαλύτερο παιδί που διαμένει μαζί τους άφησε ανοιχτή την πόρτα του σπιτιού και έτσι τα μωρά βγήκαν στον δρόμο.

