Θεσσαλονίκη: Το μαρτυρικό τέλος της 41χρονης εγκύου – Το σατανικό σχέδιο του 39χρονου συντρόφου της

Το δρόμο για τον ανακριτή θα πάρουν την Τετάρτη ο 39χρονος δολοφόνος της 41χρονης εγκύου στη Θεσσαλονίκη και ο 34χρονος φίλος του για να απολογηθούν για το στυγερό έγκλημα που συγκλονίζει το Πανελλήνιο.

Οι δύο τους επιχείρησαν να σκηνοθετήσουν «ψεύτικη ληστεία» σε βάρος της 41 ετών εγκύου ώστε να την ακινητοποιήσουν και να μεταβούν ακολούθως στο πατρικό της σπίτι απ’ όπου θα αφαιρούσαν οικονομίες ύψους 7 με 8 χιλιάδων ευρώ από τους γονείς της.

Το σχέδιο αυτό φέρεται να είχε εξυφάνει ο 39χρονος σύντροφος της δολοφονηθείσας προκειμένου να πείσει τον 34χρονο φίλο του να διαπράξουν το έγκλημα στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, την εξιχνίαση του οποίου ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ.

Την εκδοχή αυτή επικαλέστηκε, κατά πληροφορίες ο 34χρονος, προσερχόμενος αυθορμήτως, το μεσημέρι της Δευτέρας, στο Τμήμα Ασφαλείας Καλαμαριάς, όπου ομολόγησε στους αστυνομικούς την εμπλοκή του στην υπόθεση, όχι όμως τη δολοφονία της γυναίκας, υποδεικνύοντας παράλληλα το σημείο απόρριψης της σορού της. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του, ο ίδιος δέχθηκε να σκηνοθετήσει τη ληστεία, καθώς θα έπαιρνε ένα μερίδιο από τα χρήματα τα οποία είχε ανάγκη λόγω της οικονομικής του δυσχέρειας.

Περιγράφοντας αναλυτικά το σχέδιο που φέρεται να κατέστρωσε ο φίλος του κι έφεραν εις πέρας, ο 34χρονος -κατά τις ίδιες πληροφορίες- κατέθεσε πως γύρω στις 11 το βράδυ της Πρωτοχρονιάς, όταν επέστρεψαν ο 39χρονος και η σύντροφός του στο σπίτι του πρώτου, εκείνος βρισκόταν ήδη μέσα στο διαμέρισμα, με σβηστά τα φώτα και κατεβασμένα τα παντζούρια.

“Είναι νεκρή” – Τι κατέθεσε ο 34χρονος

Ο 34χρονος, όπως κατέθεσε, κινήθηκε προς τη γυναίκα, την οποία απείλησε με μαχαίρι, οδηγώντας την στην κρεβατοκάμαρα όπου την έδεσε με χειροπέδες και της έκλεισε το στόμα και τα μάτια με ταινία συσκευασίας. Στη συνέχεια -πάντα σύμφωνα με όσα υποστήριξε- ο 39χρονος τού πήρε το μαχαίρι και του έκανε νόημα να κατέβει στο αυτοκίνητό του.

«Δέκα λεπτά αργότερα κατέβηκε και μου ζήτησε βοήθεια λέγοντας ότι η σύντροφός του είναι νεκρή» φέρεται να είπε ο 34χρονος στους αστυνομικούς, επισημαίνοντας πως βρήκε τη γυναίκα μέσα σε λίμνη αίματος.

Από εκεί και έπειτα, οι δύο άνδρες επιχείρησαν να εξαφανίσουν τα ίχνη της άτυχης εγκύου. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, τοποθέτησαν το άψυχο σώμα της σε βαλίτσα, τύπου μπαούλο, και το μετέφεραν με το αυτοκίνητο του 34χρονου, τέσσερα χιλιόμετρα ανατολικά του Μονοπήγαδου, στη δημοτική ενότητα Βασιλικών, του δήμου Θέρμης, όπου το απέρριψαν σε θάμνους. Οι κινήσεις τους μπροστά από την οικοδομή του διαμερίσματος όπως επίσης η πορεία του οχήματος καταγράφηκαν από κάμερες ασφαλείας, το υλικό των οποίων εξετάστηκε από τις Αρχές.

Το ματωμένο στρώμα και το κατασκευασμένο άλλοθι

Μετά το στυγερό έγκλημα, περί τα μεσάνυχτα (προς 2 Ιανουαρίου), οι δύο άνδρες πέταξαν αντικείμενα σε παρακείμενους κάδους απορριμμάτων και μεταξύ αυτών ένα στρώμα, πάνω στο οποίο λίγα 24ωρα αργότερα αστυνομικοί που ανέλαβαν τις έρευνες για την εξαφάνιση της 41χρονης, εντόπισαν ίχνη αίματος που ταυτοποιήθηκαν εργαστηριακά με γενετικό υλικό των οικείων της δολοφονηθείσας.

Η έντονη κινητικότητα έξω από την οικοδομή, με τις απορρίψεις διαφόρων αντικειμένων, τη μεταφορά της βαλίτσας – τύπου μπαούλο, σε συνδυασμό με το στρώμα και το γενετικό υλικό της εγκύου, φαίνεται πως έστρεψαν τις αστυνομικές έρευνες προς τον 39χρονο.

Ο φίλος του (σεσημασμένος για άλλες πράξεις) μπήκε στο «κάδρο» των ερευνών, όταν βρέθηκαν αποτυπώματά του σε διάφορα σημεία του διαμερίσματος, το οποίο οι αστυνομικοί έκαναν «φύλλο και φτερό», αναζητώντας στοιχεία για την υπόθεση.

Εξεταζόμενος ενόρκως από αστυνομικούς, ο 39χρονος δήλωσε άγνοια για την τύχη της συντρόφου του. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο ίδιος κατέθεσε ότι το βράδυ της Πρωτοχρονιάς κοιμήθηκαν μαζί και το πρωί της επόμενης μέρας η 41 ετών έγκυος σύντροφός του αποχώρησε με άγνωστο προορισμό, παίρνοντας δήθεν χρήματα από κοινές οικονομίες τους.

Ταυτόχρονα, προκειμένου να αποπροσανατολίσει τις αστυνομικές έρευνες φέρεται να απέστειλε δύο μηνύματα από το κινητό της 41χρονης- ένα προς τη μητέρα της γυναίκας κι ένα προς τον εαυτό του.

Στη μητέρα της έγραψε να μην την περιμένει να πάει στο σπίτι καθώς εκείνη θα πήγαινε απευθείας στη δουλειά της, ενώ προς τον ίδιο -μεταξύ άλλων- αναφέρθηκε σε ένα «ψέμα» που είπε στον εργοδότη του (δούλευε σε κουζίνα εστιατορίου, απ’ όπου απολύθηκε ανήμερα της Πρωτοχρονιάς) δήθεν για να μείνει μαζί με τη σύντροφό του. Πάντως, η μητέρα της άτυχης γυναίκας είχε αμφιβολίες για την πραγματική ταυτότητα του αποστολέα του συγκεκριμένου μηνύματος, κάτι το οποίο ανέφερε στους αστυνομικούς, όταν στις 2 Ιανουαρίου δήλωσε την εξαφάνιση της κόρης της.

Τι βρήκε ο ιατροδικαστής στο άψυχο σώμα της 41χρονης

Από τη μακροσκοπική εξέταση της σορού, ο ιατροδικαστής διαπίστωσε πολλαπλά τραύματα από νύσσον και τέμνον όργανο από τη μέση τραχηλική χώρα δεξιά έως την αυχενική μοίρα και ένα τραύμα στην αριστερή μέση τραχηλική χώρα.

Τα πορίσματα της νεκροψίας – νεκροτομής, όπως επίσης οι τοξικολογικές εξετάσεις αναμένεται να περιληφθούν στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του συντρόφου και του φίλου του, με την οποία οδηγούνται στην εισαγγελική Αρχή. Η δικογραφία τούς καταλογίζει τις πράξεις της ανθρωποκτονίας με δόλο κατά συναυτουργία, της διακοπής κύησης, της ληστείας κατά συναυτουργία (κατηγορούνται ότι πήραν 80 ευρώ που είχε πάνω η γυναίκα) και της παράνομης οπλοφορίας – οπλοχρησίας.

Η άτυχη γυναίκα, μητέρα κι ενός 13χρονου κοριτσιού από προηγούμενο γάμο, διατηρούσε εδώ και τρία χρόνια σχέση με τον 39χρονο, στο διαμέρισμα του οποίου διέμενε περιστασιακά. Βρισκόταν στην 7η εβδομάδα της κύησής της, την οποία -σύμφωνα με πληροφορίες- σκόπευε να τερματίσει με την σύμφωνη γνώμη του κατηγορούμενου συντρόφου της και μάλιστα είχε προγραμματίσει σχετική επέμβαση για τις 3/1.

