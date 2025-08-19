Θεσσαλονίκη: Θρασύς διαρρήκτης μπήκε σε κατοικία μέρα μεσημέρι

Ένα ζευγάρι στην Επανομή Θεσσαλονίκης ήρθε αντιμέτωπο με έναν ληστή, ο οποίος εισέβαλλε στο σπίτι τους μέρα – μεσημέρι.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει σε ρεπορτάζ του ο Alpha, ο διαρρήκτης αδιαφόρησε για την παρουσία του ζευγαριού και μπήκε μέσα στο σπίτι, χωρίς να γίνει αρχικά αντιληπτός από το ζευγάρι που έτρωγε εκείνη την ώρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αφού πήρε πράγματα του συζύγου, συνέχισε στο σαλόνι όπου και πήρε πράγματα και της γυναίκας. Συγκεκριμένα άρπαξε την τσάντα της με τον άντρα να τον βλέπει και να τον κυνηγά. Ο δράστης πήδηξε από το παράθυρο, πέταξε κάποια από τα κλοπιμαία και στη συνέχεια εξαφανίστηκε.

Όμως το ζευγάρι δεν δίστασε να τον καταδιώξει. Μάλιστα όταν κατάλαβαν ότι απομακρύνθηκε άρχισαν να τον αναζητούν με το αυτοκίνητό τους.

Οι περισσότεροι κάτοικοι έχουν πέσει θύμα διαρρηκτών

Σημειώνεται ότι οι περισσότεροι κάτοικοι του οικισμού στη Θεσσαλονίκη έχουν πέσει θύματα διαρρηκτών ακόμα και τους χειμερινούς μήνες όταν ο πληθυσμός στην περιοχή πολλαπλασιάζεται.

Στο σπίτι, που μπήκε ο διαρρήκτης, οι ιδιοκτήτες αποφάσισαν σήμερα κιόλας να τοποθετήσουν κάγκελα στα παράθυρα ενώ αναζητούν και αλλά μέτρα προστασίας.