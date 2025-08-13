Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Οριοθετημένες οι πυρκαγιές σε Βόλβη και Σκύδρα

Παραμένουν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας

Θεσσαλονίκη: Οριοθετημένες οι πυρκαγιές σε Βόλβη και Σκύδρα
DEBATER NEWSROOM

Οριοθετημένες είναι σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία οι πυρκαγιές κοντά στο Βαγιοχώρι του δήμου Βόλβης, στη Θεσσαλονίκη και στο Μαυροβούνι της Σκύδρας.

Η πυρκαγιά στο δήμος Βόλβης εκδηλώθηκε τη Δευτέρα και χθες αναζωπυρώθηκε λόγω των ισχυρών ανέμων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η φωτιά στο Μαυροβούνι της Μαυροβούνι της Σκύδρας, στην περιοχή Νέα Ζωή, του νομού Πέλλας εκδηλώθηκε το πρωί της Τετάρτης, σε χορτολιβαδική έκταση.

Και στις δύο περιοχές παραμένουν επίγειες δυνάμεις της πυροβεστικής υπηρεσίας.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ