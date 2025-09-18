Θεσσαλονίκη: Ολοκληρώθηκε η αντιφασιστική πορεία για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα (εικόνες και βίντεο)

Ολοκληρώθηκε ειρηνικά η αντιφασιστική πορεία στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή τη συμπλήρωση 12 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Φωνάζοντας συνθήματα όπως «Ο Παύλος ζει τσακίστε τους ναζί» και κρατώντας πανό με συνθήματα κατά του ρατσισμού και του φασισμού, οι διαδηλωτές κινήθηκαν σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Σημείο εκκίνησης και κατάληξης της πορείας ήταν η πλατεία Καμάρας.

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν φοιτητές, μέλη αριστερών οργανώσεων, συλλογικοτήτων και κομμάτων της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς μαζί με άτομα που πρόσκεινται στον ευρύτερο αντιεξουσιαστικό χώρο.

Η κυκλοφορία στους δρόμους του ιστορικού κέντρου αποκαταστάθηκε γύρω στις 8 το βράδυ. Στο μεταξύ, στο πλαίσιο των αστυνομικών μέτρων πραγματοποιήθηκαν τέσσερις προσαγωγές, εκ των οποίων η μία μετατράπηκε σε σύλληψη για κατοχή ναρκωτικών.

