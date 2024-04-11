Θεσσαλονίκη: Καραμπόλα πέντε οχημάτων – Μια ελαφρά τραυματίας

Καραμπόλα πέντε οχημάτων σημειώθηκε τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης (11/4) στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του GRtimes, γύρω στις 16:30 μ.μ., συγκρούστηκαν πέντε οχήματα στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης και πιο συγκεκριμένα μέσα στο τούνελ στα Κωνσταντινουπολίτικα, στο ρεύμα προς τα δυτικά.

Από την καραμπόλα τραυματίστηκε ελαφρά μία γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, ενώ έχουν μετακινηθεί μέχρι αυτή την ώρα τα τρία από τα πέντε οχήματα που συμμετείχαν στο τροχαίο.

Τέλος, κατά τις ίδιες πληροφορίες μέσα στην επόμενη ώρα το κυκλοφοριακό κομφούζιο που επικρατεί από την καραμπόλα, θα αποκατασταθεί πλήρως.

