Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Η 45χρονη επιχειρηματίας παραδέχτηκε ότι οδηγούσε την Porsche – Βρέθηκε θετική στο αλκοτέστ

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις σχετικά με το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.

Ύστερα από πολλές ώρες, η αστυνομία εντόπισε και συνέλαβε την ιδιοκτήτρια της Porsche που προκάλεσε το τροχαίο και διέφυγε από το σημείο, σπάζοντας την ηλιοροφή!

Κατά την κατάθεσή της, η 45χρονη ιδιοκτήτρια κέντρου αισθητικής, παραδέχτηκε πως η ίδια οδηγούσε το πολυτελές μαύρο αυτοκίνητο.

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, διαπιστώθηκε πως ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, παρόλο που το αλκοτέστ τής έγινε ώρες μετά το τροχαίο.

Η 45χρονη μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο νοσοκομείο για αιμοληψία, προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές ποσοστό αλκοόλ στο αίμα της.

Την ίδια ώρα, σχηματίζεται σε βάρος της δικογραφία, με την υπόθεση να παίρνει πλέον τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Υπενθυμίζεται ότι όλα έγιναν γύρω στις 5 τα ξημερώματα, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Μουδανιών, στο ρεύμα προς Χαλκιδική, όταν το πολυτελές αυτοκίνητο που έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα έπεσε πάνω σε ένα άλλο όχημα, στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα, και το εμβόλισε.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν σοβαρά οι δύο επιβαίνοντες του οχήματος, που μετατράπηκε σε άμορφη μάζα. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου νοσηλεύονται, με τη γυναίκα να είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το αυτοκίνητό τους φέρεται να έκανε σβούρες, να εκσφενδονίστηκε, να έπεσε πάνω σε δέντρα, να παρέσυρε μία κολώνα ηλεκτροφωτισμού, προτού καταλήξει 100 μέτρα πιο μακριά στον παράδρομο.

Οι έρευνες για τα ακριβή αίτια του σοβαρού τροχαίου είναι σε πλήρη εξέλιξη.