Θεσσαλονίκη: Εργασίες ασφαλτόστρωσης από 19 Οκτωβρίου στον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ

Εργασίες ασφαλτόστρωσης θα πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη, 19 – 22 Οκτωβρίου, στον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ, με τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης να λαμβάνει μέτρα για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας των οχημάτων.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση από την Τροχαία: Θα πραγματοποιηθεί αποκλεισμός της αριστερής και μεσαίας λωρίδας κυκλοφορίας στο ρεύμα πορείας προς Αθήνα/ Βέροια του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ πριν την γέφυρα του ποταμού Λουδία, με ζώνη αποκλεισμού από Χ.Θ. 479+350 έως Χ.Θ. 477+450. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από τη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας του ιδίου ρεύματος πορείας.

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Επίσης, θα πραγματοποιηθεί αποκλεισμός της αριστερής και μεσαίας λωρίδας κυκλοφορίας στο ρεύμα πορείας προς Θεσσαλονίκη του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ πριν τα διόδια Μαλγάρων, με ζώνη αποκλεισμού από Χ.Θ. 481+730 έως Χ.Θ. 483+420. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από τη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας του ιδίου ρεύματος πορείας.

Επιπρόσθετα την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου, λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης, θα πραγματοποιηθεί αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης της Εγνατίας οδού, στο ρεύμα πορείας από Καβάλα προς Θεσσαλονίκη (ύψος ΣΕΑ Βαϊοχωρίου), με ζώνη αποκλεισμού από Χ.Θ. 365+770 έως Χ.Θ. 364+650. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας του ιδίου ρεύματος πορείας.