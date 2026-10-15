Βίσση ή Καρβέλας; Μισός αιώνας μαζί, δύο αντίθετες αλήθειες – Εσείς με ποιον είστε;
Βίσση ή Καρβέλας; Μισός αιώνας μαζί, δύο αντίθετες αλήθειες – Εσείς με ποιον είστε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Βίσση ή Καρβέλας; Μισός αιώνας μαζί, δύο αντίθετες αλήθειες – Εσείς με ποιον είστε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εργασίες ασφαλτόστρωσης από 19 Οκτωβρίου στον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ

Ποια σημεία θα είναι κλειστά

Θεσσαλονίκη: Εργασίες ασφαλτόστρωσης από 19 Οκτωβρίου στον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΤΡΑ/TOKLIK.GR/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Εργασίες ασφαλτόστρωσης θα πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη, 19 – 22 Οκτωβρίου, στον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ, με τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης να λαμβάνει μέτρα για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας των οχημάτων.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση από την Τροχαία: Θα πραγματοποιηθεί αποκλεισμός της αριστερής και μεσαίας λωρίδας κυκλοφορίας στο ρεύμα πορείας προς Αθήνα/ Βέροια του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ πριν την γέφυρα του ποταμού Λουδία, με ζώνη αποκλεισμού από Χ.Θ. 479+350 έως Χ.Θ. 477+450. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από τη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας του ιδίου ρεύματος πορείας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης, θα πραγματοποιηθεί αποκλεισμός της αριστερής και μεσαίας λωρίδας κυκλοφορίας στο ρεύμα πορείας προς Θεσσαλονίκη του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ πριν τα διόδια Μαλγάρων, με ζώνη αποκλεισμού από Χ.Θ. 481+730 έως Χ.Θ. 483+420. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από τη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας του ιδίου ρεύματος πορείας.

Επιπρόσθετα την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου, λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης, θα πραγματοποιηθεί αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης της Εγνατίας οδού, στο ρεύμα πορείας από Καβάλα προς Θεσσαλονίκη (ύψος ΣΕΑ Βαϊοχωρίου), με ζώνη αποκλεισμού από Χ.Θ. 365+770 έως Χ.Θ. 364+650. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας του ιδίου ρεύματος πορείας.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣτΕ: «Φρένο» στους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας για χρέη στο Δημόσιο – Πότε προστατεύεται το ακίνητο
ΕΛΛΑΔΑ

ΣτΕ: «Φρένο» στους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας για χρέη στο Δημόσιο – Πότε προστατεύεται το ακίνητο

Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι η οικογενειακή κατοικία δεν μπορεί να οδηγείται σε πλειστηριασμό χωρίς να εξετάζονται προηγουμένως ηπιότερα μέτρα είσπραξης των οφειλών.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΣτΕ: «Φρένο» στους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας για χρέη στο Δημόσιο – Πότε προστατεύεται το ακίνητο
ΕΛΛΑΔΑ

ΣτΕ: «Φρένο» στους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας για χρέη στο Δημόσιο – Πότε προστατεύεται το ακίνητο

Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι η οικογενειακή κατοικία δεν μπορεί να οδηγείται σε πλειστηριασμό χωρίς να εξετάζονται προηγουμένως ηπιότερα μέτρα είσπραξης των οφειλών.