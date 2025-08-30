Θεσσαλονίκη: Αστυνομικοί έβγαλαν σώο 85χρονο από τον Θερμαϊκό – «Κάναμε αυτό που οφείλαμε» (Βίντεο)

Μέσα στον Θερμαϊκό έπεσε ένας ηλικιωμένος άνδρας το μεσημέρι της Πέμπτης (28/08). Το περιστατικό το αντιλήφθηκαν τέσσερις αστυνομικοί που εκτελούσαν υπηρεσία στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης.

Ο αρχιφύλακας της ΟΠΚΕ βούτηξε χωρίς δεύτερη σκέψη στη θάλασσα και ακολούθησαν και οι συνάδελφοι του ώστε να τον ανασύρουν και να του σώσουν τη ζωή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λόγω των αυξημένων μέτρων ασφαλείας που είχαν τεθεί σε ισχύ ενόψει της παρουσίας του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη βρισκόντουσαν οι τέσσερις αστυνομικοί, μέλη της ΟΠΚΕ και της ΥΜΕΤ στο σημείο. Η ταχύτητα της αντίδρασής τους αποδείχθηκε καθοριστική για την αποτροπή τραγωδίας.

Άμεσα κινητοποιήθηκε Λιμενικό και ΕΚΑΒ

Άμεσα έσπευσε στο σημείο σκάφος του Λιμενικού, ενώ λίγο αργότερα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον 85χρονο, οποίος βρισκόταν σε κατάσταση σοκ αλλά είχε τις αισθήσεις του. Μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο της πόλης για τις πρώτες βοήθειες και περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις.

Μιλώντας για το περιστατικό, οι τέσσερις αστυνομικοί υπογράμμισαν ότι δεν σκέφτηκαν ούτε για μια στιγμή και έδρασαν αυθόρμητα. «Κάναμε αυτό που οφείλαμε ως άνθρωποι και ως αστυνομικοί», ανέφεραν χαρακτηριστικά.