ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 32χρονος την… έπεσε απρόκλητα σε αστυνομικό – Τον χτυπούσε με βία ενώ ήταν στο έδαφος και τον τραυμάτισε

Ο κατηγορούμενος αντιστάθηκε κατά την σύλληψη του

Θεσσαλονίκη: 32χρονος την… έπεσε απρόκλητα σε αστυνομικό – Τον χτυπούσε με βία ενώ ήταν στο έδαφος και τον τραυμάτισε
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ (EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στη Θεσσαλονίκη όταν 32χρονος επιτέθηκε απρόκλητα σε αστυνομικό και τον τραυμάτισε, ευτυχώς ελαφρά, κατά την διάρκεια ελέγχου σε κατάστημα.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος, κατά τη διενέργεια ειδικών ελέγχων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, επιτέθηκε με τα χέρια του σε βάρος αστυνομικού με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει, ενώ συνέχισε την επίθεση και αφού ο αστυνομικός βρισκόταν στο έδαφος.

Στη συνέχεια, κατά τη διαδικασία ακινητοποίησής του, ο κατηγορούμενος αντιστάθηκε σθεναρά, με αποτέλεσμα, προκειμένου να συλληφθεί, να χρησιμοποιηθεί από τους αστυνομικούς η απολύτως αναγκαία βία.

Ο παθών αστυνομικός μεταφέρθηκε για παροχή πρώτων βοηθειών σε νοσοκομείο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

ΕΛΛΑΔΑ

Χιλιάδες στρατιωτικοί στο κέντρο της Αθήνας δήλωσαν την αντίθεση τους στο νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας
ΕΛΛΑΔΑ

Χιλιάδες στρατιωτικοί στο κέντρο της Αθήνας δήλωσαν την αντίθεση τους στο νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας

Συγκέντρωση στα Προπύλαια και πορεία προς την Βουλή πραγματοποίησαν το μεσημέρι του Σαββάτου (29/11) στρατιωτικοί που δηλώνουν την αντίθεση τους στο νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι διαδηλωτές ξεπέρασαν τις 4.000. Φτάνοντας στη Βουλή τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή για τους πεσόντες, με ειδική αναφορά στο περιστατικό της Αλεξανδρούπολης με τον θανάσιμο […]

