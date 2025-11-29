Θεσσαλονίκη: 32χρονος την… έπεσε απρόκλητα σε αστυνομικό – Τον χτυπούσε με βία ενώ ήταν στο έδαφος και τον τραυμάτισε

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στη Θεσσαλονίκη όταν 32χρονος επιτέθηκε απρόκλητα σε αστυνομικό και τον τραυμάτισε, ευτυχώς ελαφρά, κατά την διάρκεια ελέγχου σε κατάστημα.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος, κατά τη διενέργεια ειδικών ελέγχων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, επιτέθηκε με τα χέρια του σε βάρος αστυνομικού με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει, ενώ συνέχισε την επίθεση και αφού ο αστυνομικός βρισκόταν στο έδαφος.

Στη συνέχεια, κατά τη διαδικασία ακινητοποίησής του, ο κατηγορούμενος αντιστάθηκε σθεναρά, με αποτέλεσμα, προκειμένου να συλληφθεί, να χρησιμοποιηθεί από τους αστυνομικούς η απολύτως αναγκαία βία.

Ο παθών αστυνομικός μεταφέρθηκε για παροχή πρώτων βοηθειών σε νοσοκομείο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.