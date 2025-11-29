Απόκοσμο σκηνικό στη Θεσσαλονίκη: Πυκνό νέφος σκέπασε την πόλη (Βίντεο)

Ένα απόκοσμο σκηνικό δημιουργήθηκε το πρωί του Σαββάτου (29.11) στην ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης, όταν ένα πυκνό σύννεφο κάλυψε μεγάλο μέρος της πόλης.

Σύμφωνα με το thestival.gr, το φαινόμενο έγινε νωρίς αντιληπτό από τους κατοίκους που αντίκρισαν ξαφνικά μια «κουρτίνα» χαμηλής νέφωσης να κατεβαίνει και να απλώνεται στα βορειοανατολικά.

Οι έντονες βροχοπτώσεις, οι καταιγίδες και η αυξημένη υγρασία συνετέλεσαν στη δημιουργία του εντυπωσιακού νεφικού σχηματισμού.