Θέρμη: Ώρα απολογίας για την οδηγό της Porsche – Τι θα ισχυριστεί για το αλκοόλ και την εγκατάλειψη των τραυματιών

Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται σήμερα Τρίτη 2/9 η απολογία της 45χρονης οδηγού της Porsche που προκάλεσε το σοβαρό τροχαίο στη Θέρμη Θεσσαλονίκης με δύο τραυματίες και αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες.

Σε βάρος της, η εισαγγελέας έχει ασκήσει κακουργηματική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, σωματική βλάβη από αμέλεια, εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος και οδήγηση υπό την επίδραση ναρκωτικών (σ.σ. ηρεμιστικό χάπι).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η 45χρονη επιχειρηματίας, που φέρεται να έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα, υποστηρίζει ότι δεν είχε αντιληφθεί ότι είχε συγκρουστεί με άλλο όχημα και ότι δεν γνώριζε ότι υπήρχαν τραυματισμένοι πολίτες.

Ο δικηγόρος των τραυματιών μιλώντας στο Mega σημείωσε ότι «εκτιμώ ότι η Porsche έτρεχε με 160χλμ/ώρα».

Από την πλευρά τους, οι δικηγόροι της κατηγορούμενης τονίζουν πως η ίδια παραμένει σε κατάσταση σοκ. Όπως λένε, οι αιματολογικές εξετάσεις, που έγιναν επτά ώρες μετά το τροχαίο, έδειξαν ότι η πελάτισσά τους, δεν ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ. «Είχε πιει λίγο, αλλά ήταν νηφάλια», ανέφερε φίλος της 45χρονης.

Οι δικηγόροι της 45χρονης, σε αντίθεση με τις διαρροές της αστυνομίας, υποστηρίζουν πως η οδηγός δεν εγκατέλειψε τους τραυματίες μετά το ατύχημα.

«Δεν έχω κάνει κάτι, δεν είχα καταναλώσει αλκοόλ» υποστηρίζει η 45χρονη που προκάλεσε το τροχαίο ατύχημα, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, και πρόσθεσε:

«Δεν έχω κάνει κάτι… Δεν έχω να δηλώσω τίποτα. Είμαι σοκαρισμένη. Βασικά, έπαθα αμνησία. Δεν εγκατέλειψα κανέναν». «Ήμουν στο ΑΧΕΠΑ, υπάρχουν χαρτιά. Πήγα και δέχθηκα τις πρώτες βοήθειες. Ήμουν αιμόφυρτη. Το είδε τώρα και η κυρία εισαγγελέας ότι έχω μώλωπες, χτυπήματα παντού κ.λπ. Είμαι πάρα πολύ συντετριμμένη με αυτό που έγινε. Δεν είχα πιει καθόλου αλκοόλ. Το θεωρώ όλο αυτό άδικο. Αυτό έχω να δηλώσω» επανέλαβε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ήταν πρωινές ώρες και έσκυψα να κλείσω τον κλιματισμό από το αυτοκίνητο και σε ένα δευτερόλεπτο έγινε… έφυγα εκτός δρόμου» ανέφερε ως προς το πώς προκλήθηκε το ατύχημα.

«Δεν είχα καταναλώσει (αλκοόλ). Έχουν βγει οι αιματολογικές. Είμαι σοκαρισμένη ειλικρινά. Περίμενα σήμερα να πάω… έχω δυο παιδάκια ανήλικα» είπε ακόμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν είχα καταναλώσει τίποτα» δήλωσε, ερωτηθείσα αν είχε καταναλώσει κάποιο χάπι. «Μου παρείχαν κάποιο φάρμακο στο ΑΧΕΠΑ ενώ πήγα αιμόφυρτη».

Οι δύο τραυματίες παραμένουν στο ΑΧΕΠΑ, με τους γιατρούς να παρακολουθούν την πορεία της υγείας τους. Μάλιστα, οι γονείς της 26χρονης να δηλώνουν αποφασισμένοι να κινηθούν νομικά.