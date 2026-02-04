Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη για την εξαφάνιση 14χρονου – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

O 14χρονος Αλί Μέγκαχεντ εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης την Τρίτη (03/02).

Σήμερα, Τετάρτη (04/02) ενημερώθηκε το «Χαμόγελο του Παιδιού» για την εξαφάνιση του και προχώρησε στην δημοσιοποίηση των στοιχείων του διότι ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Αλί Μέγκαχεντ έχει ύψος 1,60 μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.