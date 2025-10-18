Εξάρχεια: Προσωπικά αντικείμενα περιείχε το σακίδιο κοντά στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ

Ύποπτο αντικείμενο εντοπίστηκε το μεσημέρι στα Εξάρχεια, σε μικρή απόσταση από τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ. Πρόκειται για ένα μαύρο σακίδιο που βρέθηκε δύο τετράγωνα μακριά, στη Χαριλάου Τρικούπη, και κρίθηκε ύποπτο από τις αρχές.

Η αστυνομία απέκλεισε προληπτικά την περιοχή, διακόπτοντας την κυκλοφορία στους γύρω δρόμους, ενώ στο σημείο έσπευσαν πυροτεχνουργοί για να εξετάσουν το περιεχόμενό του.

Στο σημείο μεταβαίνει κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών για να ελέγξει το σακίδιο.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Λόγω διενέργειας ελέγχου σε ύποπτο αντικείμενο επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη, στην περιοχή των Εξαρχείων, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής σημεία:

Χαριλάου Τρικούπη και Αραχώβης Σόλωνος και Χαριλάου Τρικούπη Ιπποκράτους και Αραχώβης Μαυρομιχάλη και Αραχώβης.

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή των Εξαρχείων, μετά από έλεγχο στο εσωτερικό του σακιδίου βρέθηκαν προσωπικά αντικείμενα.