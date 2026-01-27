Συγκινητική ανάρτηση από τον Αγγελούδη για την τραγωδία με φιλάθλους του ΠΑΟΚ – «Ξύπνησαν οι μνήμες του 1999»

Σε μια συγκινητική ανάρτηση προχώρησε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης μετά την τραγωδία με 7 νεκρούς φιλάθλους του ΠΑΟΚ σε τροχαίο στη Ρουμανία.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του έκανε λόγο για τις μνήμες που ξύπνησαν από την τραγωδία που είχε βιώσει ο σύλλογος στις 4 Οκτωβρίου 1999 όταν είχαν χάσει τη ζωή τους έξι φίλαθλοι στα Τέμπη σε ένα τραγικό δυστύχημα.

«Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ξύπνησαν οι εφιαλτικές μνήμες της 4ης Οκτωβρίου του 1999. Η σκέψη όλων μας είναι στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία, στο δρόμο για τον εκτός έδρας αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας.

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος, ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες» ανέφερε.