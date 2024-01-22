Στόχος διαδικτυακής απάτης η Σία Κοσιώνη – «Να μην τα αγοράσει και κυρίως να μην τα καταναλώσει κανείς»

Στόχος διαδικτυακής απάτης έπεσε η δημοσιογράφος Σία Κοσιώνη, η οποία προέβει σε οργισμένη ανάρτηση.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει η Σία Κοσιώνη: «ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ!!!Ενημερώθηκα για μια διαδικτυακή διαφήμιση ενός δήθεν σκευάσματος αδυνατίσματος «W-loss», η οποία όχι μόνο χρησιμοποιεί το όνομα και την εικόνα μου, αλλά και τη φωνή μου -ναι, εκεί έχει φτάσει η τεχνολογία- για να παραπλανήσει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προφανώς και δεν έχω καμία σχέση με αυτό και θα προβώ σε κάθε νόμιμη ενέργεια. Αλλά, αυτό που προέχει, είναι να ΜΗΝ τα αγοράσει και κυρίως να ΜΗΝ τα καταναλώσει κανείς. Υπάρχει και σχετική προειδοποίηση του ΕΟΦ».

Ειδήσεις σήμερα:

Αγία Παρασκευή: Δύο 17χρονοι έστησαν διαδικτυακή “παγίδα” σε 41χρονο παιδόφιλο – Γιατί συνελήφθησαν

Πρόεδρος της PACE ο Θοδωρής Ρουσόπουλος – “Μεγάλη τιμή για την πατρίδα μας”, λέει ο Μητσοτάκης