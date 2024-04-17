Σοβαρό τροχαίο στη Λάρισα: Τρία οχήματα έγιναν άμορφη μάζα σιδερικών – 4 τραυματίες

Tροχαίο σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης στη Λάρισα, στην παλαιά εθνική οδό Λάρισας – Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr το συμβάν έγινε στο ύψος της συνοικίας της Νέας Σμύρνης, στο ύψος της εξόδου της πόλης προς Θεσσαλονίκη, μετά από βενζινάδικο.

Ειδικότερα, αρχικά αυτοκίνητο συγκρούστηκε σε προπορευόμενο, ενώ στη συνέχεια ενεπλάκη και όχημα που ερχόταν από το αντίθετο ρεύμα.

Από τη σφοδρή σύγκρουση και τα τρία αυτοκίνητα μετατράπηκαν σε άμορφη μάζα σιδερικών, ενώ χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λάρισας για τον απεγκλωβισμό ενός ατόμου.

Επί τόπου έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ τα οποία μετέφεραν συνολικά τέσσερις τραυματίες στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Πρόκειται για δύο νεαρά άτομα έναν άντρα και μία γυναίκα και άλλα δύο άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.

