Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τον ρασοφόρο youtuber: «Λιβάνιζε με ναρκωτικές ουσίες την εκκλησία – Μεγάλη Παρασκευή γελούσαμε»

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για τον ρασοφόρο youtuber που πιάστηκε στη φάκα των αστυνομικών Αρχών, καθώς σύμφωνα με τους πιστούς της εκκλησίας που λειτουργούσε, λιβάνιζε χρησιμοποιώντας ναρκωτικές ουσίες.

Μιλώντας στο MEGA και την εκπομπή «Live News» μία γυναίκα που επισκεπτόταν τη λειτουργία του 46χρονου ρασοφόρου ανέφερε πως: «είχαμε πάει στη λειτουργία τη Μεγάλη Εβδομάδα. Πήγαινα όλες τις ημέρες εγώ και στη διάρκεια του χρόνου, όλο τον χρόνο. Πήγαινα 4-5 φορές τον μήνα γιατί έκανε παρακλήσεις κάθε Τετάρτη και κάποιες φορές, έκανε και εξορκισμούς, είχα δει τη Μεγάλη Βδομάδα.

Πήγαινα δηλαδή στη λειτουργία για να κάτσουμε και αυτός είχε μέσα εξορκισμούς. Το έλεγε βέβαια ότι έκανε γιατί ο Άγιος Παρθένιος ήταν για τα μάγια, εκτός από τους καρκινοπαθείς προστάτης», σημείωσε.

«Δύο φορές ή τρεις είχε τύχει που πήγαινα σε λειτουργία και έλεγε μέσα διαβάζει, άμα θέλετε βγείτε έξω και δεν το αντέχετε. Είχα μπει μέσα να δω πώς είναι, τους έβαζε κάτω, έβαζε από πάνω το πετραχήλι και τους διάβαζε μέσα στον κόσμο. Φώναζαν αυτοί, έκαναν σαν να φωνάζουνε, σαν να είναι ο διάολος υποτίθεται μέσα τους και έβγαζαν διάφορες κραυγές και αυτός συνέχισε να διαβάζει», τόνισε στην ίδια εκπομπή.

Όπως ανέφερε στη συνέχεια, πολύ συχνά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ο χώρος μύριζε χασίς. «Εμείς το σχολιάζαμε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας, μας φάνηκε δηλαδή ότι κάτι μου μύριζε εκείνη τη στιγμή και γέλασα. Δηλαδή και στη διάρκεια της λειτουργίας μου ξαναρχόταν η μυρωδιά και το συζητάγαμε και γελάγαμε, αλλά δεν πέρναγε από το μυαλό μας γιατί δεν φανταζόμασταν ποτέ ότι θα μπορούσε ένας παπάς να έχει κάτι τέτοιο (χασίς).

Πήγαμε την Μεγάλη Πέμπτη ή την Μεγάλη Παρασκευή, δεν θυμάμαι και με το που μπήκαμε και λιβάνιζε, μύριζε χασίσι και βάλαμε εμείς τα γέλια. Και μου αρχίζει η μάνα μου και μου λέει ναι, αυτό μυρίζει σαν χασίσι, κάτι έχει ρίξει, το πήραμε αστείο εμείς. Την ώρα που λιβάνιζε, σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας. Και να συνεχίσει να λιβανίζει και να μην φεύγει η μυρωδιά με τίποτα ερχότανε».

«Βλέπαμε εκεί πολλούς χρήστες»

Σε κάθε τηλεοπτική του εμφάνιση παρουσιαζόταν ως σωτήρας των ανθρώπων του περιθωρίου. Μιλούσε με πάθος για το έργο του, για τη στήριξη που, όπως έλεγε, πρόσφερε σε τοξικομανείς και αστέγους.

Σήμερα, όμως, ο ρασοφόρος αυτός βρίσκεται στο επίκεντρο μιας σοκαριστικής υπόθεσης, καθώς κατηγορείται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά και μετανάστες.

Οι αποκαλύψεις προκαλούν σοκ. Η διακίνηση, σύμφωνα με τις καταγγελίες, γινόταν ακόμη και μέσα στην ίδια την εκκλησία. «Έμπαινε, έβγαινε κόσμος… περίεργες κινήσεις, αλλά πού να πάει το μυαλό σου;», λέει κάτοικος της περιοχής, μιλώντας στο MEGA.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο ρασοφόρος να εκμεταλλευόταν τη δράση του ως “πνευματικού καθοδηγητή” για να κρύβει πίσω από το πέπλο της φιλανθρωπίας ένα δίκτυο διακίνησης ουσιών. «Εκεί υπάρχουν πολλοί χρήστες και άστεγοι που ψάχνουν στα σκουπίδια, αλλά έχω δει πολύ κόσμο να πηδάει τα κάγκελα», σημειώνει άλλη μαρτυρία.

Η “εκκλησία” του είχε μετατραπεί τα τελευταία χρόνια σε σκηνή αλλόκοτων επεισοδίων: επιθέσεις, σπασμένα τζάμια, πόρτες και ακόμα και κάλυκες που βρέθηκαν στον προαύλιο χώρο.

Άνθρωποι που τον γνώριζαν μιλούν για έναν άνθρωπο που είχε αλλάξει. Από φιλικός και προσιτός, έγινε απόμακρος, υπεροπτικός — και, όπως λένε, λάτρης της χλιδής.

«Έλεγε ότι ήταν δεσπότης. Να δείτε τι χρυσαφικά και σταυρούς φορούσε… Χλιδάτα πράγματα, όχι της σειράς. “Είμαι από πλούσια οικογένεια”, έλεγε, “το οικόπεδο είναι δικό μου”. Τα ράσα του, η μίτρα, η ράβδος – όλα πανάκριβα», καταθέτει άνθρωπος που τον είχε επισκεφθεί.

Η υπόθεση διερευνάται πλέον σε βάθος από τις Αρχές, ενώ το μυστήριο γύρω από τον “ρασοφόρο των ναρκωτικών” πυκνώνει.