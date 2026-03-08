Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν;
Σοκ στην Εύβοια: Σκότωσαν 20 γάτες, είχαν σημάδια δηλητηρίασης – Άλλες 10 αγνοούνται

Πηγή: Pixabay
DEBATER NEWSROOM

Ένα αδιανόητο περιστατικό ερευνάται από τις αρχές στην Εύβοια καθώς 20 γάτες εντοπίστηκαν νεκρές με σημάδια δηλητηρίασης.

Σύμφωνα το evima.gr,10 γάτες των Γουβών στη βόρεια Εύβοια έχουν εξαφανιστεί.

Τα σημάδια που παρατηρήθηκαν στα ζώα που πέθαναν παραπέμπουν σε πιθανή δηλητηρίαση, καθώς αρκετά από αυτά παρουσίαζαν έντονα συμπτώματα όπως σάλια και αφρούς στο στόμα, σπασμούς και σοβαρή δυσκολία στην αναπνοή.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, έχουν ήδη γίνει καταγγελίες στην αστυνομία και αναμένεται να διερευνηθεί το περιστατικό.

Οι κάτοικοι καλούνται, σε περίπτωση που εντοπίσουν νεκρό ή δηλητηριασμένο ζώο, να ενημερώνουν άμεσα:

-το τοπικό αστυνομικό τμήμα, ώστε να γίνει επίσημη καταγραφή του περιστατικού,

-τον Δήμο,

-καθώς και τα φιλοζωικά σωματεία της περιοχής.

Η κακοποίηση και η θανάτωση ζώων αποτελεί σοβαρό ποινικό αδίκημα. Παράλληλα, έρευνες έχουν δείξει ότι η βία απέναντι στα ζώα συχνά συνδέεται με ευρύτερες μορφές αντικοινωνικής και βίαιης συμπεριφοράς.

Οι αρχές καλούνται να διερευνήσουν άμεσα την υπόθεση, ενώ οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν σε εγρήγορση και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα.

