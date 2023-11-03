Ισχυρός σεισμός 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην κεντρική Εύβοια λίγα λεπτά πριν από τις 8:30 το πρωί της Παρασκυεής, ενώ ακολούθησαν μικρότεροι μετασεισμοί.

Στην περιοχή επικρατεί μεγάλη αναστάτωση με τους κατοίκους να έχουν βγει στους δρόμους ενώ οι μαθητές στα σχολεία έχουν βγει από τις αίθουσες και έχουν συγκεντρωθεί στα προαύλια.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, Φάνη Σπανό, η πρώτη εικόνα είναι ότι υπάρχουν μικροζημιές σε βιτρίνες καταστημάτων καθώς και κατολισθήσεις σε κάποιους δρόμους. Όπως ανέφερε ο ίδιος στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” του ΑΝΤ1, οι μαθητές είναι ασφαλείς και θα απομακρυνθούν από τα σχολεία.

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες του evima.gr από το Μαντούδι Ευβοίας, με τους μαθητές να είναι στο προαύλιο και αντικείμενα να έχουν πέσει από τα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Ο αντιδήμαρχός Μαντουδίου Γιάννης Καντζούρας σημείωσε πως «ο σεισμός ήταν πολύ δυνατός και είχε διάρκεια μεγάλη, όλοι έχουν βγει στους δρόμους, ο κόσμος τρέμει στο ενδεχόμενο ενός μεγαλύτερου σεισμού».

“Φοβάμαι πως θα έχουμε πολλές ζημίες” πρόσθεσε μιλώντας στο evima.gr

