Σεισμός 3,8 Ρίχτερ ανοιχτά των Χανίων
Ο σεισμός είχε επίκεντρο 16 χιλιόμετρα Νότια της Σούγιας Χανίων
Σεισμός 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 23/4 ανοιχτά των Χανίων.
Συγκεκριμένα, ο σεισμός 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ είχε επίκεντρο 16 χιλιόμετρα Νότια της Σούγιας Χανίων και εστιακό βάθος 7 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.
Ο Μητσοτάκης κλείνει τους λογαριασμούς με τη… δεξιά του Κυρίου
Πανσέληνος στον Σκορπιό στις 24/04/2024 – Ποια ζώδια θα επηρεαστούν περισσότερο
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις