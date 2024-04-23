Σεισμός 3,8 Ρίχτερ ανοιχτά των Χανίων

Σεισμός 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 23/4 ανοιχτά των Χανίων.

Συγκεκριμένα, ο σεισμός 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ είχε επίκεντρο 16 χιλιόμετρα Νότια της Σούγιας Χανίων και εστιακό βάθος 7 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Μητσοτάκης κλείνει τους λογαριασμούς με τη… δεξιά του Κυρίου

Πανσέληνος στον Σκορπιό στις 24/04/2024 – Ποια ζώδια θα επηρεαστούν περισσότερο