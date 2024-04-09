Σεισμός 3,1 Ρίχτερ στο Λασίθι
Το επίκεντρο της δόνησης
Σεισμός μεγέθους 3,1 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 9/4 στο Λασίθι όπως αναφέρει το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.
Συγκεκριμένα το επίκεντρο είναι τα 4 χιλιόμετρα ΝΝΑ του Γουδουρά Λασιθίου.
Παράλληλα το εστιακό βάθος είναι στα 65,4 χιλιόμετρα όπως αναφέρει το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.
