Σεισμός 3,1 Ρίχτερ στο Λασίθι

Σεισμός μεγέθους 3,1 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 9/4 στο Λασίθι όπως αναφέρει το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.

Συγκεκριμένα το επίκεντρο είναι τα 4 χιλιόμετρα ΝΝΑ του Γουδουρά Λασιθίου.

Παράλληλα το εστιακό βάθος είναι στα 65,4 χιλιόμετρα όπως αναφέρει το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.

