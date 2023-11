Η Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ) ήταν χρυσός χορηγός στο Συμπόσιο Ιχθυοκαλλιέργειας 2023, που πραγματοποιήθηκε στο Athens Marriot Hotel, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το Συνέδριο, που αποτελεί πλέον θεσμό για τον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, είχε θέμα «Μετασχηματισμός και ανθεκτικότητα της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας προς μια κοινωνικά αποδεκτή και περιβαλλοντικά βιώσιμη ανάπτυξη». Συνδιοργανώθηκε από τις εταιρείες Next is Now και Dome Consulting σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, με σημαντικούς εκπροσώπους από την Πολιτεία, την κυβέρνηση, τους Επιστημονικούς Φορείς, τον Κλάδο και επενδυτικά σχήματα παγκόσμιας εμβέλειας.

Τα βασικότερα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου ήταν τα μέτρα και οι ενέργειες για την υποστήριξη της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης του κλάδου, οι τάσεις κατανάλωσης και ο ανταγωνισμός, η αειφορία και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της Ελληνικής Ιχθυοκαλλιέργειας καθώς και η ευζωία των εκτρεφόμενων ψαριών.

Στις εργασίες του Συνεδρίου συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Λευτέρης Αυγενάκης, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σταύρος Κελέτσης, ο κ. Βασίλειος Κόκκαλης, Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Τομεάρχης σε θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης, η Βουλευτής ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Αναπλ. Υπεύθυνη ΚΤΕ Αγροτικής Ανάπτυξης κα. Χριστίνα Στάρακα, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης & Πρόεδρος Δ.Σ. Αγροδιατροφικής Σύμπραξης κ. Θεόδωρος Βασιλόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Γιώργος Στρατάκος, ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος κ. Ευθύμιος Μπακογιάννης, η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας κα. Μαρίνα Πέτρου, η Ευρωβουλευτής ΕΛΚ, Αντιπρόεδρος Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κα. Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου.

Την ΕΛΟΠΥ εκπροσώπησαν σε τρία panels ο κ. Απόστολος Τουραλιάς, Πρόεδρος του ΔΣ, η κα Κατερίνα Λύτρα, επιστημονική διευθύντρια και ο κ. Λεωνίδας Παπαχαρίσης, Business development expert.

Ο κ. Απόστολος Τουραλιάς ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «Οι τρεις λέξεις «κλειδιά» είναι μετασχηματισμός, ανθεκτικότητα, βιωσιμότητα. Καλό είναι να δούμε ποια είναι η σημερινή κατάσταση του κλάδου, να την αξιολογήσουμε γιατί μόνο έτσι μπορούμε να χαράξουμε τι πρέπει να κάνουμε, και για να μετασχηματίσουμε τον κλάδο έτσι ώστε να τον θωρακίσουμε και να είναι ανθεκτικός και να επιτύχουμε βέβαια μια μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα. Από το 2021 έχουμε μια αύξηση τιμών σε όλες τις πτυχές του κλάδου, η οποία επιδεινώθηκε πολύ περισσότερο μετά τον πόλεμο της Ουκρανίας από το 2022 και η αύξηση του κόστους προσεγγίζει το 20%. Αυτό που βλέπουμε ως το τέλος το 2023 είναι πρόβλημα για όλες τις επιχειρήσεις διότι δεν υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα για να ξέρουμε πόσο θα κρατήσει, ώστε να κάνουμε τις ενέργειες που χρειάζεται για να ανταπεξέλθουμε αυτό το διάστημα. Η κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί, από την άλλη το κύριο κόστος μας, η τιμή των ιχθυοτρόφων, παραμένει σε πολύ ψηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα να καθορίζει πολύ ψηλά και το κόστος παραγωγής. Αναφορικά με τις πληθωριστικές τάσεις στην παγκόσμια αγορά, ως εξαγώγιμο προϊόν στο 80-85%, σαν αποτέλεσμα συναντάμε τη στροφή των καταναλωτών σε προϊόντα με φθηνότερη τιμή, τα οποία ο ανταγωνισμός μπορεί να τα προσφέρει (Τουρκία).»

Η κα Κατερίνα Λύτρα τόνισε ότι «Απασχολεί όλο το πάνελ και τους συμπολίτες μας το θέμα αποτυπώματος των ιχθυοκαλλιεργειών στο περιβάλλον είτε αυτό είναι θάλασσα είτε αέρας. Για αυτό και η ΕΛΟΠΥ χρηματοδότησε ένα πρόγραμμα ερευνητικό με το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, το οποίο έχει ολοκληρωθεί εδώ και ενάμιση χρόνο περίπου όπου έγινε ανάλυση κύκλου ζωής, δηλαδή εκτίμηση των συνεπειών στο περιβάλλον, που σχετίζονται με τη διάρκεια ζωής του προϊόντος, με σκοπό την ποσοτικοποίηση της περιβαλλοντικής υποβάθμισης, εφόσον γίνεται. Βρήκαμε ότι το αποτύπωμα του άνθρακα σε μια κλίμακα μέχρι το 20, ενώ στα μηρυκαστικά είναι στο 20 στα δικά μας ψάρια είναι στο 2,5.»

Ο Κ. Λεωνίδας Παπαχαρίσης από την πλευρά του τόνισε ότι «Όσο και αν ακούγεται ρηξικέλευθο, θα βοηθούσε πραγματικά να εξειδικευθεί η νομοθεσία που σχετίζεται με την ευζωία γιατί αυτή τη στιγμή στην πραγματικότητα ενώ υλοποιούμε και η δραστηριότητα μας περιορίζεται από υπάρχουσα νομοθεσία που σχετίζεται πραγματικά με την ευζωία, δεν μπορούμε να επικαλεστούμε επίσημα ότι έχουμε μια ξεκάθαρη νομοθεσία που την ακολουθούμε και πετυχαίνει τους στόχους. Οι παραγωγοί έχουν αναγνωρίσει ότι τα ψάρια είναι ενσυναίσθητα ζώα, ότι θα πρέπει να προσαρμόζουν και να προσαρμόζονται οι παραγωγικές τους διαδικασίες και στις ανάγκες ευζωίας των ψαριών. Είναι σχετιζόμενη η ευζωία με την ποιότητα των ψαριών που προσφέρουμε και με την τεχνική αποτελεσματικότητα των μονάδων παραγωγής.»

Σχετικά με την Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ)

Η ΕΛΟΠΥ, φορέας ανάπτυξης της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας, ιδρύθηκε το 2016 με σκοπό την ενίσχυση της παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων των εταιρειών-Μελών της και την εδραίωση της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας ως ηγετική δύναμη στην Ελλάδα και τις διεθνείς αγορές. Σήμερα, η ΕΛΟΠΥ έχει 22 Μέλη, τα οποία αντιπροσωπεύουν περίπου το 80% της εγχώριας παραγωγής, εξάγοντας τα προϊόντα τους σε 40 χώρες του κόσμου. Ταυτόχρονα, είναι δραστήριο μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (FEAP) και του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου για την Υδατοκαλλιέργεια (AAC), αναδεικνύοντας έμπρακτα τον διεθνή προσανατολισμό και την εξωστρέφεια που τη χαρακτηρίζουν.

Η ΕΛΟΠΥ λειτουργεί με γνώμονα το σεβασμό μεταξύ των Μελών και προς τον καταναλωτή, τη συλλογικότητα, την υπερηφάνεια για τον κλάδο και τα προϊόντα του και σύμφωνα με τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Γαλάζιας Οικονομίας.

Παράλληλα, ενός σύνθετου πλέγματος δράσεων προώθησης, η ΕΛΟΠΥ παρέχει πολύπλευρη υποστήριξη και οφέλη στα Μέλη της όσον αφορά στη συνεργασία, υποστήριξη, ενημέρωση, δικτύωση, ανάπτυξη, έρευνα, εκπαίδευση, συλλογικότητα, πρόοδο, επίλυση προβλημάτων, επικοινωνία με τους κρατικούς φορείς και πολλά άλλα. Επιπλέον, υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικής ευθύνης στηρίζοντας ενεργά την τοπική κοινωνία, τις ευπαθείς ομάδες, το περιβάλλον και τον αθλητισμό.

Διαχρονική δέσμευση της ΕΛΟΠΥ αποτελεί η υγιεινή τροφίμων, η ευζωία των ιχθύων και η προστασία του περιβάλλοντος στο οποίο μεγαλώνουν τα ψάρια και σε αυτό το πλαίσιο δημιούργησε το πρότυπο Σχήμα Πιστοποίησης Fish from Greece σε συνεργασία με την TUV Austria Hellas και αναπτύσσει ερευνητικά προγράμματα και Οδηγούς Καλών Πρακτικών σε συνεργασία με την Επιστημονική και Ακαδημαϊκή κοινότητα της χώρας.

Σχετικά με το Fish from Greece

Τα προϊόντα των εταιρειών-μελών της ΕΛΟΠΥ φέρουν τη συλλογική σήμανση και την πιστοποίηση Fish from Greece που αποτελεί σφραγίδα ποιότητας για τους καταναλωτές. Το φρέσκο ελληνικό ψάρι ιχθυοκαλλιέργειας Fish from Greece μεγαλώνει στο φυσικό του περιβάλλον, στα πεντακάθαρα, διάφανα νερά της χώρας μας, κάτω από αυστηρές ευρωπαϊκές προδιαγραφές και τρέφεται με πλήρως ισορροπημένες GMO-free ιχθυοτροφές.

