Κορυφώνεται η αγωνία σχετικά με την εξαφάνιση του παρουσιαστή του BBC Μάικλ Μόσλεϊ στην Σύμη με τις έρευνες των Αρχών να συνεχίζονται.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Sun» πυροσβέστες εθεάθησαν να ψάχνουν σε έναν λαβύρινθο από σήραγγες που ονομάζεται «η Άβυσσος», με τις Αρχές να μάχονται με τον χρόνο προκειμένου να βρουν τον αγνοούμενο γιατρό και παρουσιαστή του BBC Μάικλ Μόσλεϊ.

«Η βραχώδης προεξοχή διαθέτει ένα δίκτυο σηράγγων «χωρίς πυθμένα» γεμάτα νερό κοντά στην Αγία Μαρίνα – όπου είναι πλέον συγκεντρωμένη η έρευνα» αναφέρει το δημοσίευμα σχετικά με την αναζήτηση του Μάικλ Μόσλεϊ στην Σύμη.

Ένας σερβιτόρος σε μια κοντινή παραλία είπε στην The Telegraph : «Είναι σαν ένα βαθύ σύστημα τούνελ, αλλά είναι γεμάτο νερό και μπορεί να εξαπλωθεί για χιλιόμετρα. Αν υπάρχει μια τρύπα και πέσεις, χάνεις την αίσθηση της ισορροπίας και πνίγεσαι εκεί».

Οι πυροσβέστες πέρασαν μια ώρα κοιτάζοντας μέσα, αλλά είπαν ότι ήταν δύσκολο να δει κανείς μέσα από τον όγκο των βράχων, αναφέρουν οι Times. Οι έρευνες συνεχίζονται προς το λιμάνι, με τουλάχιστον 100 διασώστες και εθελοντές και ένα ελικόπτερο να συμμετέχουν στην αποστολή.

Κορυφώνεται η αγωνία για την κατάσταση της υγείας του 67χρονου παρουσιαστή του BBC Μάικλ Μόσλεϊ, ο οποίος έχει εξαφανιστεί στη Σύμη, με τις Αρχές να τον αναζητούν.

Συγκεκριμένα ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο από το BBC ήρθε στο φως της δημοσιότητας και δίνει νέα τροπή στις έρευνες των Αρχών από άκρη σε άκρη στο νησί.

New exclusive footage of a man believed to be Michael Mosley as he walked past the marina of Pedi village on the island of #Symi. He has been missing since 5/6. #mosley #michaelmosley @DrMichaelMosley #Greece pic.twitter.com/2ztQsgjmb8