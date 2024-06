Κορυφώνεται η αγωνία για την κατάσταση της υγείας του 67χρονου παρουσιαστή του BBC Μάικλ Μόσλεϊ, ο οποίος έχει εξαφανιστεί στη Σύμη, με τις Αρχές να τον αναζητούν.

Συγκεκριμένα ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο από το BBC ήρθε στο φως της δημοσιότητας και δίνει νέα τροπή στις έρευνες των Αρχών από άκρη σε άκρη στο νησί.

Στα πλάνα φαίνεται ο 67χρονος να περπατά με μια ομπρέλα δίπλα στη μαρίνα του χωριού Πέδι στη Σύμη, την Τετάρτη, με κατεύθυνση προς βραχώδεις λόφους. Το έδαφος στην περιοχή εκεί περιγράφεται ως δύσβατο και επικίνδυνο.

New exclusive footage of a man believed to be Michael Mosley as he walked past the marina of Pedi village on the island of #Symi. He has been missing since 5/6. #mosley #michaelmosley @DrMichaelMosley #Greece pic.twitter.com/2ztQsgjmb8