Στο νοσοκομείο της Ρόδου για την διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής αναμένεται να μεταφερθεί το πτώμα του Βρετανού παρουσιαστή Μάικλ Μόσλεϊ.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 67χρονος βρέθηκε στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας σε απόσταση δέκα μέτρων από την παραλία, πάνω σε βράχια. Το πτώμα διέκρινε συνεργείο της ΕΡΤ που βρισκόταν σε πλωτό σκάφος μαζί με τον δήμαρχο της Σύμης, Λευτέρη Παπακαλοδούκα.

Σύμφωνα με πηγές της ΕΛΑΣ, η ιατροδικαστής προέβη σε αυτοψία του σημείου που εντοπίστηκε η σορός. Ερεύνησε και πιο ψηλά από τον χώρο που βρέθηκε ο 67χρονος δημοσιογράφος, προκειμένου να διαπιστώσει αν υπάρχουν ενδείξεις πτώσης ή άλλα σημεία στα οποία μπορεί να είχε σταματήσει προκειμένου να ξεκουραστεί, μετά από μία ενδεχόμενη αδιαθεσία.

Σε πρώτη φάση, αποκλείει την εγκληματική ενέργεια η ιατροδικαστής. Είναι πολύ προχωρημένη η σήψη δεν μπορεί έτσι να διαπιστώσει αιτία θανάτου, μακροσκοπικά, ούτε αν έπεσε από τα βράχια, ωστόσο δεν βλέπει χτυπήματα από το λίγο που μπορεί να διακρίνει.

Πιθανόν ξάπλωσε μόνος του μετά από κάποια έντονη αδιαθεσία. Ο χρονικός προσδιορισμός του θανάτου είναι δύσκολος αυτή τη στιγμή λόγω της κατάστασης της σορού. Μεταφέρεται στην ιατροδικαστική υπηρεσία Ρόδου για να γίνει νεκροτομή προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου, ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις.

Αστυνομικές πηγές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο Μάικλ Μόσλεϊ, απομακρυνόμενος από το Πέδι, να μπερδεύτηκε και αντί να κινηθεί αριστερά προς τον Γυαλό Σύμης να πήρε τη διαδρομή δεξιά του που οδηγούσε προς την Αγία Μαρίνα. Δεν αποκλείουν ο 67χρονος να είχε πρόθεση να κινηθεί προς Αγία Μαρίνα προκειμένου να κάνει μπάνιο, καθώς είχε σημαδέψει στον χάρτη του το δύσβατο αυτό κομμάτι διαδρομής, και στη συνέχεια να επέστρεφε στη Σύμη.

Συγκλονίζει η μαρτυρία στο DEBATER του υπαλλήλου του beach bar, Ηλία Τσαβαρή, στην Αγία Μαρίνα, στη Σύμη, o οποίος αντίκρυσε πρώτος τη σορό του Βρετανού παρουσιαστή Μάικλ Μόσλεϊ, που αγνοείτο εδώ και πέντε ημέρες.

«Με κάλεσε ξαφνικά ο γιος του ιδιοκτήτη του beach bar και μου λέει πήγαινε σε παρακαλώ και δες στην περίφραξη κάτι που μου λένε φαίνεται περίεργο. Τι είναι; Είναι εκεί που τελειώνει το οικόπεδο στον τοίχο από πίσω ακριβώς. Δεν περνάνε ακριβώς περιπατητές από εκεί, αλλά ναι μπορούν να περάσουν. Εμείς σκεφτείτε οι ντόπιοι με τέτοια ζέστη, δεν περνάμε από το σημείο. Αυτός ο άνθρωπος έφυγε από τον Άγιο Νικόλαο και συνέχισε να περπατάει μία απόσταση που είναι μεγάλη».

Και συνεχίζει: «Μάλλον από τη ζέστη το έπαθε, αλλά δεν μπορώ να ξέρω Αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Το beach bar λειτουργεί κανονικά με κόσμο αρκετό. Το σημείο είναι κάπως πιο απομονωμένο, σκεφτείτε η πρώτη ξαπλώστρα είναι στα 70 μέτρα. Εκεί που ήταν περνάς μόνο πεζός, γιατί είναι κατσάβραχα. Πάω στο σημείο και από μακριά έβλεπα κάτι που υπήρχε μαύρο. Πήγα κοντά. Μύριζε έντονα πολύ, δεν μπορούσα να πλησιάσω πολύ από την δυσοσμία. Πλησίασα για να σιγουρευτώ. Είδα την ομπρέλα του σπασμένη στο χέρι του, διαλυμένη. Και αυτός κοιτούσε τον ουρανό».

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Παπακαλοδούκας, «ο 67χρονος, σε αντίθεση με αυτό που εκτιμάτο αρχικά, πως κατευθυνόταν στη χώρα, τελικά φαίνεται πως κινήθηκε προς την Αγία Μαρίνα».

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, ο άτυχος παρουσιαστής κατάφερε να διασχίσει, σε συνθήκες καύσωνα, όλη την απότομη πλαγιά, αλλά λίγο πριν φτάσει στην παραλία, έπεσε -άγνωστο πώς, ίσως ζαλίστηκε ή σκόνταψε.

Σημειώνεται πως από το πρωί της Πέμπτης, οπότε και δηλώθηκε επισήμως η εξαφάνισή του από τη σύζυγό του, βρισκόταν σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του.

Μετά από αγωνιώδεις αναζητήσεις, η σορός του παρουσιαστή εντοπίστηκε όταν έγινε επεξεργασία πλάνων από την περιοχή της έρευνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Έλληνες δημοσιογράφοι ήταν σε ένα βαρκάκι μαζί με τον δήμαρχο Σύμης. Όταν έφτασαν στην Αγία Μαρίνα, ο Λευτέρης Παπακαλοδούκας είπε στον οπερατέρ της ΕΡΤ να τραβήξει ένα συγκεκριμένο σημείο, στο οποίο κάτι εντόπισε. Όταν γύρισαν, μελέτησαν σχολαστικά το υλικό και βρίσκουν τη σορό.

Τότε, ειδοποιείται ο ιδιοκτήτης του beach bar που βρίσκεται στο σημείο, καθώς η σορός βρέθηκε δίπλα από την περίφραξή του. Τότε, εργαζόμενος στο μαγαζί πηγαίνει στο σημείο και βλέπει ότι η σορός ανήκει στον παρουσιαστή του BBC.

Συγκινημένος εμφανίστηκε σε συνέντευξή του στο Sky News ο κάμεραμαν Αντώνης Μυστιλόγλου, η κάμερα του οποίου εντόπισε την σορό του άτυχου Βρετανού παρουσιαστή του BBC, Μάικλ Μόσλεϊ σε παραλία της Σύμης.

Υπενθυμίζεται πως ο καμεραμάν μαζί με τον δήμαρχο του νησιού Λευτέρη Παπακαλοδούκα και άλλους δημοσιογράφους μπήκαν σε βάρκες για να τραβήξουν πλάνα με τα σημεία των ερευνών.

"I'm sorry for the family, I'm sorry that I'm the one to find him. I wish we had better news."



Local cameraman Antonios speaks to Sky's @esadiya, detailing how he spotted the body of TV doctor Michael Mosley on the beach near the fence.



🔗 https://t.co/jazdN0Dp4L



📺 Sky 501 pic.twitter.com/AbzufdXgMy