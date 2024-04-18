Σύλληψη και πρόστιμο €500 σε πολίτη για την πρόκληση πυρκαγιάς στον Κάλαμο
Συνελήφθη σήμερα, 18 Απριλίου 2024, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από Αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε), του Πυροσβεστικού Σώματος, ημεδαπός, ως υπαίτιος πρόκλησης πυρκαγιάς σε αγροτική έκταση, στον Κάλαμο Αττικής. Στον ανωτέρω επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αξίας €500.
Ο συλληφθείς κρατείται και θα οδηγηθεί αύριο ενώπιον του κ. Εισαγγελέα.
