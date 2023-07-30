Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
Σε Στυλίδα και Λουτράκι οι υψηλότερες θερμοκρασίες την Κυριακή – Τι έδειξε το Meteo

Στους 38,3 βαθμούς το θερμόμετρο

Σε Στυλίδα και Λουτράκι οι υψηλότερες θερμοκρασίες την Κυριακή – Τι έδειξε το Meteo
Σε Στυλίδα και Λουτράκι σημειώθηκαν οι υψηλότερες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας σύμφωνα με όσα αναφέρει το Meteo.

Αναλυτικά:

Θερμοκρασίες που τοπικά ξεπέρασαν και τους 38 °C σημειώθηκαν την Κυριακή 30/07/2023, με την υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία να καταγράφεται στο Λουτράκι και στη Στυλίδα Φθιώτιδας με 38,3 °C.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr οι οκτώ υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες κατά τις μεσημεριανές ώρες της Κυριακής 30/07, παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα.

Πίνακας. Οι οκτώ υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες της Κυριακής 30/07/2023, όπως καταγράφτηκαν από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

