Μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση σπείρας που διακινούσε ναρκωτικά στην Πανεπιστημιούπολη – 4 συλλήψεις

Κατασχέθηκαν ποσότητες κάνναβης και χρηματικά ποσά

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Παρασκευής αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης κι εξιχνίασης εγκλημάτων Αθηνών/Δ.Δ.E.E.A./Γ.A.Δ.A. για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 4 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ κατασχέθηκαν ποσότητες κάνναβης και χρηματικά ποσά.

