Σάρωσε ο Σάκης Αρναούτογλου – Πρώτος σε σταυρούς με τον Αγγελούδη

Ο Σάκης Αρναούτογλου σάρωσε στη μάχη των δημοτικών εκλογών στη Θεσσαλονίκη, καθώς ήρθε πρώτος σε ψήφους με τον συνδυασμό του Στέλιου Αγγελούδη.

Σημειώνεται ότι στη Θεσσαλονίκη οι υποψήφιοι Ζέρβας και Αγγελούδης οδηγούνται σε δεύτερο γύρο την επόμενη Κυριακή.

Ο προγνώστης του καιρού και παρουσιαστής της ΕΡΤ3, συγκέντρωσε 1.768 ψήφους και δεύτερος ήρθε ο Γάκης Βασίλειος με 1.519 ψήφους.

Όπως είπε ο Σάκης Αρναούτογλου στην ΕΡΤ, ούτε ο ίδιος δεν περίμενε ότι θα τον επέλεγαν τόσοι πολλοί ψηφοφόροι.

Στη Θεσσαλονίκη, ο νυν δήμαρχος ήρθε οριακά πρώτος με πολύ μικρή διαφορά από τον δεύτερο.

Στην τρίτη θέση είναι ο Σπύρος Πέγκας και ακολουθούν Βασίλης Τομπουλίδης, Δρόσος Τσαβλής, Μαρία Κέκη, Στέργιος Καλόγηρος, Γιάννης Κουριαννίδης και Δημήτρης Ζιαμπάζης.

