Ρόδος: Προσέλαβε ιατροδικαστή η οικογένεια του 39χρονου εθελοντή πυροσβέστη – Υιοθετεί τα παιδιά του η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα στο Περιφερειακό Συμβούλιο
Αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με τον θάνατο του εθελοντή πυροσβέστη στη Ρόδο οδήγησαν την οικογένειά του να προσλάβει τεχνικό Σύμβουλο – Ιατροδικαστή, προκειμένου να φτάσουν στα ακριβή αίτια του θανάτου του.
Εκτός αυτού, η οικογένεια του άτυχου 39χρονου προσέφυγε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, προσπαθώντας να βρει απαντήσεις για τον αιφνίδιο θάνατό του.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα παιδιά του άτυχου εθελοντή αποφάσισε να υιοθετήσει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα χθες (Πέμπτη 3/8) στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Η οικογένεια θα χρηματοδοτείται με το ποσό των 24 χιλιάδων ευρώ ετησίως, έως ότου τα παιδιά φτάσουν στην ηλικία των 18 ετών.
