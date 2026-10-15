Ρόδος: Η επόμενη μέρα μετά την κακοκαιρία – Καταγραφή των ζημιών σε κτήρια και δημόσιες υποδομές, κλειστά και σήμερα τα σχολεία

Τις πληγές που άφησε πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία της Τετάρτης μετρά σήμερα, Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, η Ρόδος, με τις υπηρεσίες του δήμου να προχωρούν στην καταγραφή των ζημιών και στους απαραίτητους ελέγχους σε δημόσιες υποδομές και σχολικά συγκροτήματα.

Όπως ανέφερε στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ρόδου, Μιχάλης Θωμάτος, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ασφάλεια των σχολικών εγκαταστάσεων, καθώς η ένταση των καιρικών φαινομένων καθιστά αναγκαία την προσεκτική επιθεώρησή τους πριν από την επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών.

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Για τον λόγο αυτό, με απόφαση του δημάρχου Ρόδου, Αλέξανδρου Κολιάδη, τα σχολεία όλων των βαθμίδων παραμένουν κλειστά και σήμερα, προκειμένου οι τεχνικές υπηρεσίες του δήμου, σε συνεργασία με αρμόδια συνεργεία και εξειδικευμένους επιστήμονες, να πραγματοποιήσουν ελέγχους στις σχολικές μονάδες σε ολόκληρο το νησί.

«Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν έχουν προκληθεί φθορές ή ζημιές από τις ισχυρές βροχοπτώσεις και τα υπόλοιπα ακραία καιρικά φαινόμενα, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι σχολικοί χώροι είναι απολύτως ασφαλείς για την επιστροφή των παιδιών και του εκπαιδευτικού προσωπικού» επισήμανε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος.

Παράλληλα, τα συνεργεία του δήμου συνεχίζουν τις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκάλεσε η κακοκαιρία, ενώ η συνολική αποτίμηση των ζημιών αναμένεται να αποτυπώσει το μέγεθος των καταστροφών σε περιοχές του νησιού που δέχθηκαν τον μεγαλύτερο όγκο βροχής.

Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η κατάσταση στην περιοχή του Αρχαγγέλου και των Στεγνών, όπου η κακοκαιρία είχε ως τραγικό απολογισμό την απώλεια ενός 62χρονου, ενώ σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν στο οδικό δίκτυο και σε άλλες περιοχές της Ρόδου.

Πλημμύρες και στην Εύβοια

Στη βόρεια Εύβοια, η υπερχείλιση του ποταμού Κηρέα κατέστρεψε τμήματα του δρόμου μεταξύ Προκοπίου και Μαντουδίου, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία. Προβλήματα προκάλεσε και ο Μεσσάπιος, ο οποίος είχε υπερχειλίσει στην περιοχή των Ψαχνών όπου δόθηκε εντολή να εκκενωθούν. Η στάθμη των υδάτων υποχώρησε, ωστόσο η Πυροσβεστική και η Πολιτική Προστασία παραμένουν σε επιφυλακή. Κλειστά θα είναι την Πέμπτη και τα σχολεία στον Δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων.

Σοβαρές πλημμύρες σημειώθηκαν επίσης στη Σκιάθο και τη Σκόπελο, όπου επηρεάστηκαν δρόμοι, κατοικίες, καταστήματα και η ηλεκτροδότηση.

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Στη Ρόδο, με απόφαση του δημάρχου, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων, ανεξαρτήτως βαθμίδας, καθώς και των παιδικών σταθμών, των ειδικών σχολείων και των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης. Το μέτρο αφορά επίσης τις αθλητικές εγκαταστάσεις και άλλες εκπαιδευτικές δομές του δήμου.

Στην Εύβοια και συγκεκριμένα στον Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, κλειστά παραμένουν τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Παράλληλα, στον Δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων έχει ληφθεί απόφαση για την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων και σήμερα.