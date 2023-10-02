Πτώση ελικοπτέρου στην Εύβοια: Την Τρίτη η κηδεία του πιλότου

Την Τρίτη θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του άτυχου πιλότου, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά την πτώση του ελικοπτέρου στην Εύβοια.

Συγκεκριμένα το ύστατο χαίρε θα πουν στον άτυχο άνδρα η οικογένεια του και οι φίλοι του το μεσημέρι της Τρίτης στην κηδεία που θα πραγματοποιηθεί στην Παλλήνη.

Παράλληλα οι καμπάνες στο χωριό από το οποίο κατάγεται θα χτυπήσουν για να τιμήσουν τη μνήμη του.

Η σορός του άτυχου πιλότου βρέθηκε σε βάθος 52 μέτρων στη θαλάσσια περιοχή Αχλάδι της Ευβοίας από δύτες της ομάδας υποβρυχίων αποστολών του λιμενικού σώματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, το ελικόπτερο Α-109 απογειώθηκε το πρωί της περασμένης Πέμπτης (28/09) από το ελικοδρόμιο των Αφιδνών, ενώ ο χειριστής ενημέρωσε ότι θα προσγειωθεί στο Μαντούδι Ευβοίας.

Το ελικόπτερο προσγειώθηκε στις 09:00 το πρωί και απογειώθηκε στις 10:13 από το Μαντούδι και έκτοτε αγνοείτο μέχρι ώσπου το πρωί της Παρασκευής βρέθηκε νεκρός.

