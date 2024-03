Στη συμβολή των οδών Γεμιστού και Δεκελείας σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο κατά το οποίο έχασε τη ζωή του ένας 19χρονος και ενεπλάκη ο γνωστός τραγουδιστής Γιάννης Ξανθόπουλος.

Ο νεαρός τραγουδιστής που συμμετέχει αυτή την περίοδο στο μουσικό show Just the 2 of Us, φέρεται να είχε αναπτύξει ταχύτητα με το ασημί του τζιπ και να πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Την ίδια στιγμή, έτερο αυτοκίνητο παραβίασε STOP, με αποτέλεσμα να βρεθεί μπροστά στο τζιπ του Γιάννη Ξανθόπουλου, ο οποίος έκανε ελιγμούς για να το αποφύγει.

Το αποτέλεσμα ήταν να συγκρουστεί το τζιπ του νεαρού τραγουδιστή μετωπικά με έτερο όχημα στο οποίο επέβαιναν δύο 19χρονοι, επί της οδού Δεκελείας στο Μενίδι.

Μετά από τη σφοδρή σύγκρουση, νεκρός ανασύρθηκε ο 19χρονος συνοδηγός, αλβανικής καταγωγής. Ο άλλος 19χρονος που οδηγούσε το αυτοκίνητο, τραυματίστηκε σοβαρά και δίνει μάχη για τη ζωή του στη ΜΕΘ του ΚΑΤ.

Δείτε βίντεο από το τροχαίο δυστύχημα

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο 19χρονοι μετέβαιναν εκείνη την ώρα στην κάβα στην οποία εργάζονται. Φίλοι τους που βρέθηκαν στο σημείο του τραγικού δυστυχήματος αναφέρουν πως “ήταν προσεκτικοί στην οδήγηση και δεν έτρεχαν”.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο Γιάννης Ξανθόπουλος, αν και βρισκόταν σε κατάσταση σοκ, κατέβηκε αμέσως από το τζιπ και προσπάθησε να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στους δύο 19χρονους.

Ο οδηγός του τρίτου οχήματος που παραβίασε το STOP και ενεπλάκη στο τροχαίο, δεν έχει εντοπιστεί ακόμα και αναζητείται. Μαζί του ήταν και μια γυναίκα συνοδηγός.

Ειδήσεις σήμερα:

Ξεκινούν σήμερα τα απογευματινά χειρουργεία σε δύο νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία το πόρισμα της ΝΔ για τα Τέμπη –Καταχωρούνται και οι γνώμες της μειοψηφίας